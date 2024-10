Cynthia Klitbo -de 57 años de edad- cree que Laura Zapata ya cruzó la línea del reality show en ‘Secretos de Villanas 3′.

Y es que Cynthia Klitbo aseguró que su ‘ética’ no le permitiría meterse con la familia de otras actrices.

Por lo que la actriz se limitó a pedirle a Laura Zapata -de 68 años de edad- que se i nforme correctamente sobre su trayectoria y educación artística.

En cuanto a la amistad que debería existir entre ellas como miembros del mundo del espectáculo, Cynthia Klitbo se limitó a decir que hay con quienes sientes más afinidad.

Durante una rueda de prensa, Cynthia Klitbo respondió a las declaraciones que Laura Zapata hizo sobre su carrera.

Y es que lego de que Laura Zapata señalara que a Cynthia Klitbo la ‘vendían’, la actriz pintó una línea entre el reality show y su vida personal.

Pues la actriz señaló que con sus comentarios Laura Zapata ya cruzó la línea que nació en ‘Secretos de Villanas 3′ y se metió con su familia.

Ya que, de acuerdo con las declaraciones de Cynthia Klitbo, esta clase de temas, ella no los habla ni con su mamá o hija.

“Yo creo que todo puede pasar en un reality, pero cuando las cosas se expanden fuera de cuadro, fuera del contexto que tenemos en el reality y que ya van directos a meterse con las madres o la familia, mi mamá no tiene la culpa que yo me haya dedicado a esto, mi hija no tiene la culpa, y son cosas que son inmencionables para mí”

Cynthia Klitbo