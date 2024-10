La carta que leyó Cynthia Klitbo y desató una pelea con Laura Zapata en Secretos de Villanas 3 (VIDEO)

Cynthia Klitbo no olvida que en el pasado Laura Zapata la tachó de alcohólica y drogadicta por lo que aprovechó su cercanía en Secretos de Villanas 3 para encararla.

Sí, Cynthia Klitbo y Laura Zapata volvieron a pelear en Secretos de Villanas 3, reality show que reúne a actrices cuyas maldades resaltan en la televisión.

Como era de esperarse, todas las integrantes y el público presenció el momento en que las famosas se decían de todo.

Un nuevo pleito entre Cynthia Klitbo y Laura Zapata inició cuando la primera leyó la carta que le envió su hija al foro de Secretos de Villanas 3 para defenderla de la hermana de Thalía, de 53 años de edad.

En el texto, la hija de Cynthia Klitbo negó que su madre sea una alcohólica y drogadicta como aseguró en noviembre de 2023 Laura Zapata, su compañera en Secretos de Villanas 3.

Para dejar las cosas claras, Cynthia Klitbo -de 57 años de edad- reunió a sus compañeras para leer la carta y así desenmascarar a Laura Zapata -de 68 años de edad-.

“Mi mamá jamás me ha fallado como madre. Jamás la ha tenido que despertar o pedirle que vaya a trabajar o haga algo por mi. Jamás me ha faltado y jamas la he visto caer inconsciente por haber ingerido algo y por haber conocido a alguien en una fiesta”

La carta no solo niega que Cynthia Klitbo tenga adicciones también habla de lo buena madre y amiga que es e incluso reprueba que gente difunda mentiras.

Como era de esperarse, la hermana de Thalía se burló del texto pues asegura es solo un folletín cargado de drama.

Asegurando que una carta no tiene gran valor dado que viene de la hija, Laura Zapata llevó el pleito a un nuevo nivel. La villana asegura que hablan mal de Cynthia Klitbo porque posa desnuda en revistas y redes sociales.

Por lo que recordó cuando Cynthia Klitbo presumió su amorío con Rey Grupero -de 37 años de edad- nada menos que posando semidesnuda junto a él, foto que asegura hizo llorar a su hija.

Al respecto, Cynthia Klitbo se rió y aseguró que lo seguirá haciendo ya que posee un cuerpo espectacular, algo de lo que no puede jactarse su rival pues está “bien fea”.

“Con el cuerpo que yo tengo claro que me encuero gorda, tú no puedes, pero yo hoy por hoy ahora me puedo encuerar…. Ay no creo (que lo hayas hecho) estás bien fea”

Cynthia Klitbo