Cynthia Klitbo -de 57 años de edad- está desesperada, pues fue víctima de robo cibernético y no tiene dinero ni para pagar la colegiatura de su hija.

La situación económica de Cynthia Klitbo es complicada y la actriz está realmente preocupada, ya que tiene varias deudas.

La actriz realizó un en vivo para compartir con sus seguidores su alarmante situación, pues debido a un fraude perdió todo su dinero.

Cynthia Klitbo compartió que está muy preocupada, pues tiene que pagar más de 1 millón 500 mil pesos por la educación de su hija y no hay dinero que le alcance.

La principal preocupación de Cynthia Klitbo es cubrir la educación de su hija Elisa.

“Ha estado grave la situación, porque la tarada cero cibernética, me engañaron como la viejita que soy y me vaciaron la cuenta de mis ahorros. Bueno, no importa, los bienes son para solucionar los males”

Cynthia Klitbo