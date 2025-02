Un par de meses atrás, Cynthia Klitbo -de 57 años de edad- informó a sus seguidores haber sufrido víctima de una estafa. Alguien le vació su cuenta bancaria.

Debido a que a Cynthia Klitbo le robaron todos sus ahorros, la actriz está desesperada por conseguir dinero para pagar la hipoteca de su departamento y cubrir otros gastos.

Razón por la que está considerando convertirse en conductora de Uber para generar ingresos que le ayuden a saldar sus cuentas y sobrevivir a su crisis financiera.

A través de su cuenta de Instagram, Cynthia Klitbo compartió un video de sí misma para platicarle a sus seguidores cómo ha logrado sobrevivir a su crisis financiera.

Derivada del fraude telefónico del que fue víctima en noviembre de 2024.

Cynthia Klitbo, quien actualmente vive en Miami, dice estar preocupada por no poder cubrir la colegiatura de su hija, quien ya fue aceptada en tres escuelas de Estados Unidos.

No obstante, se motiva pensando que hay gente que no tiene un peso, por lo que agradece su buena suerte y contar con amigos que hoy le extienden la mano.

Incluso, Rey Grupero -de 37 años de edad- la llamó para decirle que le dará dinero una vez que ingrese a La Casa de los Famosos All Star en febrero.

Así como productores televisivos la han llamado para sumarse a futuras telenovelas, películas e incluso obras de teatro.

Mientras comienzan las grabaciones con la productora Lucero Suárez, de 61 años de edad, la actriz agradece que en su camino haya “ángeles”.

Esto porque la gerente del banco la llamó para avisarle que le recuperó 55 mil 911 pesos, cantidad que tenía en plazo fijo.

Aunado a esto, su casero la llamó para decirle que permitirá que le pague la renta hasta el mes de abril debido a que se enteró de su situación y además la considera comprometida y buena pagadora.

Pese a que el dinero poco a poco le está llegando, Cynthia Klitbo se dice dispuesta a trabajar en conductora de Uber.

“Debo corresponder a Dios, yo no sé si me voy a poner a trabajar con mis perros, a visitar hospitales, no sé qué voy hacer, pero tengo que corresponderle a Dios porque nunca me abandona... Tengo manitas, cocino bien sabroso y además tengo un coche que aguanta para ser uber, si me las veo negras me la aviento de Uber ¿Cuál es el pedo?”

Cynthia Klitbo