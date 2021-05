Hace unos días Curvy Zelma difundió por medio de sus redes sociales que se había realizado una prueba PCR para detectar Covid-19, la cual salió positiva.

Esto luego de que los usuarios le preguntaran a Curvy Zelma por qué no habría asistido a su programa “Arriba la tarde”

Curvy Zelma explicó en un video que tenía algunos síntomas, razón por la que se hizo la prueba; y posteriormente decidió junto con su equipo de producción que lo mejor era no asistir al programa.

Luego de esto los usuarios no dudaron en mostrarle a Curvy Zelma tanto su preocupación como su apoyo.

Luego de que diera a conocer que está contagiada de Covid-19, Curvy Zelma sacó a relucir sus emociones por medio de sus historias de Instagram.

En ellas le confesó a todos sus seguidores que sus días se “han vuelto difíciles” desde que se enteró que está contagiada con el virus.

Esto debido a la serie de síntomas que Curvy Zelma ha presentado, tales como tos y dificultad para respirar.

Sin embargo, Curvy Zelma aseguró que con el paso del tiempo ha ido mejorando.

Posteriormente, dio a conocer los puntos que ella considera favorables, como el hecho de que sus niveles de oxigenación se encuentran en buen estado, al igual que su temperatura.

Posteriormente, Curvy Zelma también también habló acerca de las pérdidas de vidas que se han generado por el virus, así como toda clase de noticias negativas.

Ante esto, aseguró que le han pasado por la mente pensamientos negativos.

“Dentro de todo estoy bien, no te voy a mentir que hay momentos que empiezas a pensar cosas horribles, mi hermana Linda es la que viene y me trae cosas.”

Finalmente, Curvy Zelma dejó mostrar la sensibilidad emocional que tenía en ese momento.

Fue entonces que, con los ojos llenos de lágrimas, la joven aseguró que si hay algo que valore es la vida en sí.

“Creo que estoy muy sensible y supongo que es normal, les voy mostrando cómo se vive esto, porque te vienen muchas preguntas a la cabeza y yo soy alguien que valoro la vida. Todos los días trato de hacer algo bueno por mí, por los demás, real, la vivo, me atasco la vida, porque cuando me vaya quiero decir viví todo, igual y me atasqué de más, pero la viví.”

Curvy Zelma