Hoy 2 de diciembre la cantante Britney Spears está de cumpleaños, por lo que las felicitaciones por sus 41 años de edad, pero sobre todo los memes se han hecho presentes para festejar la Princesa del Pop.

Un día como hoy pero de 1981 nació en McComb, Misisipi, Estados Unidos Britney Spears, una niña que pasó de ser parte del programa Mickey Mouse Club al icono musical adolescente más importante de los tiempos.

Pues con tan solo 17 años y allá por 1999, Britney Spears se convirtió en la Princesa del Pop.

Esto tras su arrasador e indiscutible éxito al lanzar su primer disco Baby One More Time, el álbum más vendido de una solista adolescente.

Para luego en 2000 lanza su segundo álbum, Oops!... I Did It Again, que vendió 1.3 millones de copias en su semana de lanzamiento en Estados Unidos.

Y de ahí el éxito para la Princesa del Pop fue más que abrazador que la llevó a lanzar hasta el momento 9 álbumes de estudio:

...Baby One More Time (1999)

Oops!... I Did It Again (2000)

Britney (2001)

In the Zone (2003)

Blackout (2007)

Circus (2008)

Femme Fatale (2011)

Britney Jean (2013)

Glory (2016)

Aunque tras el éxito Britney Spears también conoció los escándalos que la llevaron a vivir sus momentos más oscuros y que todo el mundo conoció al verla pelona y hasta bajo la tutela de su padre.

Hoy, la cantante Britney Spears se mantiene alejada de los escenarios, pero no del ojo público, pues tras lograr su libertad en septiembre de 2021, la Princesa del Pop ha podido expresarse libremente.

A todo esto que los fans de Britney Spears, la consideren más que la Princesa del Pop, sino toda una leyenda viviente.

Britney Spears cumple 41 años de edad y fans la festejan con memes (Especial)

Es el cumpleaños de Britney Spears y fans festejan con memes a la Princesa del Pop

La historia de Britney Spears o la Princesa del Pop con éxito y escándalos han hecho que hoy en su cumpleaños sea festejada con memes.

Por lo que en redes sociales los fans de Britney Spears han desbordado su fanatismo para recordar que hoy está cumpliendo nada más ni menos que 41 años de edad.

Y sin importar los altibajos que han llevado a Britney Spears a los escándalos más sonados de la farándula, sin importar esto, los fans no dejan de apoyarla.

A esto que los memes en redes se hicieran presentes con frases como “¿Por qué tan elegante Homero? - Hoy es el cumpleaños de Britney Spears”

Así como otros recordaron que “todos hemos sido alguna vez Britney Spears calva” , momento denso de la cantante, pero que al final sacó algo bueno “que todos somos propensos a sentirnos mal”.

Asimismo, las felicitaciones desbordantes en los memes no faltaron, pues con fotos de los momentos más icónicos de Britney Spears, los fans recordaron que eso fue lo que la llevó a ser también la Princesa del Pop.

