Britney Spears se disculpa con actriz de Zoey 101 por gritarle

Sorpresivamente en redes sociales, la princesa del pop Britney Spears se disculpó con una actriz de Zoey 101 por haberle gritado tras más de 15 años de este hecho.

A través de una publicación en Twitter, la cantante de 40 años de edad Britney Spears lanzó un escrito para revivir un momento de su pasado.

El cual ha hecho que la cantante se disculpe con una actriz al recordar el programa de televisión de Nickelodeon: Zoey 101, el mismo que la hermana de Britney Spears protagonizó.

A lo que no solamente Britney Spears pidió disculpas sino también criticó la industria del cine y la televisión, pero ¿con quién se disculpó la princesa del pop? te lo contamos.

En un acto de compresión y de empatía, Britney Spears se disculpó con Alexa Nikolas de 30 años de edad, quien fuera actriz de Zoey 101 por gritarle hace ya más de 15 años.

Pues Alexa Nikolas interpretó a Nicole en la serie Zoey 101, la cual protagonizó Jamie Lynn Spears de 31 años de edad y en donde conoció a Britney Spears.

Y por lo cual recientemente, Alexa Nikolas ofreció un entrevista en la cual la actriz de Zoey 101 habló sobre los abusos que sufrió en Nickelodeon.

De ahí que Alexa Nikolas recordará la vez que Britney Spears terminó por gritarle, a lo que la princesa del pop no se quedó callada ofreciendo una disculpa, pese a que en su momento lo hizo.

A esto Britney Spears reflexionó sobre aquel lamentable hecho con Alexa Nikolas, destacando haber querido ser alguien mejor.

Pues con todo lo que ha salido a la luz sobre los abusos de los ejecutivos de Nickelodeon, Britney Spears lamentó no haberlo sabido antes todo lo que pasaba detrás de Zoey 101.

“Lo único que dijiste que desearías haberle dicho a tu yo más joven es que desearías poder haber sabido que podrías haberte marchado. Innumerables veces hice lo mismo y tomé el abuso, es bueno saber que no soy la única que se ha sentido así”.

Ante esto Britney Spears se disculpó con Alexa Nikolas pues en aquel momento que le grit no tenía idea de lo que estaban pasando la actriz de Zoey 101.

“Sólo imagínate... yo visitando a mi hermana pequeña, el último día de filmación, llevándole pastelitos de Sprinkles... 9 meses de embarazo, las hormonas alborotadas y el la asistente de dirección, lan, vio a Jamie Lynn correr hacia mí, poniendo sus manos sobre mis rodillas mientras me sentaba, ¡sollozando diciéndome que la están acosando en el set!. Me disculpo por mi ignorancia, por gritarte cuando obviamente no tenía idea de lo que realmente estaba pasando!”.

Britney Spears