Britney Spears está en Playa del Carmen. Un chico que se la encontró en una famosa cafetería alertó a los fans con un video sobre la presencia de la famosa cantante en México.

Los seguidores de Britney Spears se han mostrado contentos al saber que la cantante está de vuelta en México, país que se ha vuelto uno de sus favoritos para disfrutar su libertad tras la cancelación de la tutela que le quitó las riendas de su vida por más de una década.

Es así que los fans mexicanos han pedido un favor especial a quien llegue a encontrársela, por el bienestar de Britney Spears y para que siga visitando el país con la frecuencia que lo hace: “no la molesten”.

Britney Spears (@britneyspears)

Britney Spears vacaciona en Playa del Carmen

La tarde del jueves 7 de octubre, un usuario de Twitter contó que mientras visitaba una cafetería en Playa del Carmen, Quintana Roo, se llevó la sorpresa de su vida, pues se encontró nada más ni nada menos que a Britney Spears en la fila para ordenar una bebida.

“Fui al Starbucks por donde vivo en la Playa del Carmen y sorpresa de jueves! Me encuentro a Britney Spears! #BritneySpears #PlayaDelCarmen” Usuario de Twitter

Para que la gente no pusiera en duda sus palabras, Roberto, el afortunado fan, agregó un video a su publicación, en la que se ve a Britney Spears acompañada de un corpulento guardaespaldas.

El escolta se interpone entre Britney Spears y el resto de la gente para evitar que la molesten, mientras la cantante intenta evadir las cámaras.

Britney Spears en Playa del Carmen, México (@roberto_palafox / Twitter)

Fui al Starbucks por donde vivo en la Playa del Carmen y sorpresa de jueves! Me encuentro a Britney Spears! #BritneySpears #PlayaDelCarmen pic.twitter.com/27935bOn5V — roberto (@roberto_palafox) October 6, 2022

Fans de Britney Spears piden que no la molesten durante su estancia en México

Ante el video, los usuarios de Twitter le reclamaron al fan por haber grabado a Britney Spears, cuando ella evidentemente quería pasar desapercibida.

Roberto afirmó que no fue él quien hizo la grabación, sino unas clientas detrás de él, quienes le compartieron el video para tener pruebas de que alguna vez en su vida estuvo en el mismo lugar que Britney Spears, pues dijo, incluso él sale en el video.

“Bueno para los que me dicen que no la moleste, solo para aclarar yo no tome el video, yo estaba atrás del guardia, me veo en el video, yo nunca quise pedirle foto ni nada, fueron unas chicas atrás de mi que tomaron el video y me lo pasaron, fin” @roberto_palafox

Britney Spears (@britneyspears / Instagram)

Aun así, los fans de Britney Spears le reclamaron por difundir el video en redes sociales e hicieron una petición al resto de la gente que pueda llegar a encontrarsela durante su estancia en México: no la molesten.

Y es que, los fans de Britney Spears subrayaron que la cantante ya tuvo suficiente con la férrea tutela que ejerció su padre sobre ella, impidiéndole hacer muchas cosas que ella quería, como para que ahora deba limitarse por el acoso de la gente.

“Gracias a este video que no grabaste tu pero si difundiste la van a estar acosando. Si tanto la admiras no hubieras difundido esto. BYE” @esteffapeligro

“Lo ideal es que no la acosen después de todo lo que ha pasado, pero es obvio que alguien la grabará y le pedirá una foto,Y ELLA LO SABE! No den tanto hate a un fan emocionado,no necesariamente la va a acosar. Lo más importante es ser cariñoso y respetuoso y que no se sienta mal” @CocineraMayor

Sin embargo, hubo internautas que tomaron una actitud menos radical y consideraron que las acciones del fan fuern bastante moderadas y Britney Spears está acostubrada a lidiar con eso.

Así, le pidieron a Roberto contar algo de su experiencia con Britney Spears, a lo que él respondio así:

Britney Spears es “chaparrita algo, pero nos tardamos como 15 min en reaccionar que era ella, enserio se veía tan común, aparte de que no iba tan arreglada, nos dimos cuenta solo porque sus guardias estaban 2 en la entrada y uno con ella, pero es la típica señora gringa en playa del carmen” @roberto_palafox