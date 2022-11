Britney Spears ha encendido las alertas de alarma de sus fans que se han mostrado preocupados, tras la última foto de la Princesa del Pop.

Luego de que la cantante de 40 años de edad Britney Spears causara polémica en Instagram al posar desnuda dentro de una bañera.

Foto que está generando miles de comentarios, mismo que están contrariando a los fans de Britney Spears, pues han hallado razones para hablar de ella.

Esta es la razón por la que Britney Spears preocupa a sus fans tras foto desnuda

Tras subir una foto desnuda dentro de una bañera, Britney Spears le ha dado razones a sus fans para estar preocupados.

Aunque dicha preocupación no ha sido sobre ella, sino en lo que la gente en sí está pensado, pues la cantante Britney Spears ha sido duramente criticada por el contenido de sus publicaciones.

Lo que ha generado que sus verdaderos fans salgan en defensa de Britney Spears, debido a que las razones que les preocupan son todos aquellos comentarios machistas y hasta retrógrados que se han generado.

Pues entre los comentarios se puede leer: ”¿Dónde está su marido? quién está monitoreando sus publicaciones”, “Lo que pasa es que necesitas ir a terapia”.

Incluso en algunos comentarios los seguidores han sido más severos, asegurando que por este tipo de publicaciones, los hijos de Britney Spears no la quieren.

“¿De verdad piensas en tus chicos? Cualquiera que apoye estas fotos debe estar avergonzado de sí mismo”, “Mi primera reacción fue: “¡Maldita sea, Britney! No necesitamos ver eso y mi segundo pensamiento fue: ¡Mira, por eso no les gustas a tus chicos!. Lo siento, pero es verdad”. Fan de Britney Spears

Britney Spears (Xavier Collin/Image Press Agency / Image Press Agency via Reuters C)

Comentarios que han preocupado a los fans de Britney Spears quienes no pueden creer que la cantante sea tan atacada y quieran mantenerla al margen, tal y como cuándo estaba bajo custodia.

Lo que ha hecho que sean más los comentarios que apoyen la forma en la que se expresa Britney Spears: “ Ella no está lastimando a nadie, solo se expresa de la manera que le parece correcta”.

“¿Los comentarios aquí están argumentando que la salud mental de las mujeres se basa en las redes sociales? ¿Se puede juzgar completamente desde las redes sociales? ¿Está relacionado con la cantidad de ropa que elige usar?”. Fan de Britney Spears

Tanto que incluso algunos fans de Britney Spears acusaron a otros de querer intimidar con su pasiva agresiva: “No tienen otra forma de información, además de las redes sociales y los medios de prensa de intimidación agresiva durante décadas…”.

Mientras que otros, apuntaron que Britney Spears no es la única celebridad que ha posado desnuda por lo que no es algo raro como para ser tan agresivos con sus críticas, incluso no ha sido la única vez que aparece así la Princesa del Pop.

“¡Oh, crezcan! Ella puede publicar fotos desnuda si quiere, ¿cómo lastiman a alguien? ¿Por qué alguien se ofende? No muy diferente de lo que Kim K o Cardi B hacen todo el tiempo, diablos, incluso Beyoncé lo ha hecho. A Brit le gusta reclamar su cuerpo así, ¡así que déjala tenerlo!”. Fan de Britney Spears