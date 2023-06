Toño Mauri reveló en su cuenta de Instagram que se contagió de covid-19 por tercera vez y esto es lo que se sabe de su estado de salud.

El jueves 1 de junio, Toño Mauri compartió en su cuenta de Instagram que se contagió de nuevo de covid-19 y esto alarmó a sus seguidores.

En 2020, Toño Mauri fue sometido a un trasplante de pulmón, luego de sufrir secuelas de su primer contagio; en septiembre de 2022 volvió a padecer esta enfermedad, pero no pasó a mayores.

Ahora, el actor de 58 años de edad, reveló que se encuentra en reposo y fuera de peligro.

Toño Mauri, actor y productor. (Agencia México. )

Toño Mauri habla de su estado de saluda tras padecer covid-19 por tercera vez

Durante una entrevista con el programa De Primera Mano, Toño Mauri manifestó que al parecer la cepa de covid-19 que padece no es tan agresiva y está bajo tratamiento.

Toño Mauri mencionó que tras tener un trasplante de pulmón, suele ser más propenso a enfermedades respiratorias o virus.

“La gente piensa que ya no hay covid, que ya se acabó y la verdad es que hay muchos casos de contagio, y no deja de ser covid” dijo el actor, quien menciona que las personas no deberían de bajar la guardia.

Toño Mauri (Toño Mauri Instagram @antonio.mauri)

El actor manifestó que afortunadamente su vida no corre peligro, pues le detectaron a tiempo el virus para evitar complicaciones.

Toño Mauri supo que estaba enfermo, porque comenzó a tener temperatura y le dolía mucho la cabeza, al igual que tenía un resfriado: “Me lo detectaron a tiempo”

Narra que estos síntomas coincidieron con unos estudios que tenía que realizarse, por lo que fue ahí donde descubrió que tenía covid-19 por tercera vez.

“La verdad es que te sientes mal. Te duele todo el cuerpo, la cabeza, la fiebre pues te la vas bajando con pastillas, pero es un malestar que sí preocupa un poco por el trasplante” Toño Mauri

Toño Mauri siente malestares generales, pero se encuentra estable

Por el momento, Toño Mauri sólo siente síntomas como gripe y dolores musculares, pero no ha presentado complicaciones que pongan en riesgo su vida.

Toño Mauri pide al público no ‘bajar la guardia’ en las medidas de protección contra el covid-19, pues sigue latente y puede ser muy peligroso para personas con un sistema inmunológico debilitado.

El actor se encuentra en reposo en su casa y bajo tratamiento médico, y asegura que por el momento está estable.