Toño Mauri sí tiene “miedo” de su contagio de Covid-19 por lo que representa a su trasplante de pulmón; el actor se encuentras estable.

El jueves 2 de junio, Toño Mauri alarmó a sus seguidores al revelar que se contagió por tercera vez de Covid-19.

Fue a través de una historia de Instagram que el actor compartió con sus seguidores su enfermedad.

Toño Mauri no firmaría voluntad anticipada

Durante una entrevista con De Primera Mano, Toño Mauri -de 58 años de edad- mencionó que ya estaba en tratamiento médico y que por el momento su salud no se veía comprometida.

Sin embargo, el actor tiene temor de que su trasplante de pulmón se vea afectado por este nuevo contagio de Covid-19.

El actor Toño Mauri ha dado algunas entrevistas para hablar de su estado de salud y fue en Despierta América donde reveló que está angustiado.

“Estoy asustado un poquito porque por la condición que me toca a mí con el tema del trasplante y de los inmunosupresores, pues de alguna forma me preocupa más que cualquier cosa”

Toño Mauri recibió un doble trasplante de pulmón en 2021, tras padecer un primer contagio de Covid-19 y por eso tiene temor que su salud se vea comprometida por este nuevo contagio.

Luego de que se confirmara que Toño Mauri tenía Covid-19, el actor pasó una noche tranquila.

Narra que antes de confirmar que padecía este virus, tuvo un resfriado y dolores musculares, pero durante un chequeo de rutina determinaron que sí padecía Covid-19.

Esta noticia deprimió al actor, pues pensaba que la pandemia se había alejado de su vida por completo: “Pensé que estaba fuera de peligro y que eso ya no existía”.

“Ya nos dimos cuenta que el bicho sigue por aquí y bajé la guardia, me confié”

Toño Mauri contó que pensó que estaba pasando por una gripa , cuando en realidad estaba padeciendo su tercer contagio de Covid-19; ya que todo inició como sinusitis o alergia.

Toño Mauri se hizo una prueba casera y salió negativo, por lo que se confió que sólo estaba atravesando por un resfriado común.

“Me confié, dije, pues es un resfriado, una gripa ¿no? La primera vez fue muy similar (de su primer contagio de covid-19) porque la temperatura fue muy alta y la primera vez yo perdí el olfato y el sabor. Esta vez no, esa es la diferencia que hay”

Mencionó que en su primer contagio su respiración se vio muy afectada, pero en esta ocasión no presentó problemas y su oxigenación es estable.

Los médicos de Toño Mauri le mencionaron que debido a que sus contagios fueron de distintas cepas de Covid-19, ahora sus malestares son distintos y no tan agresivos.

“Mis doctores de Miami me dijeron que me van a poner dos infusiones que se colocan en estos casos y por tener las defensas muy bajas, esta infusión lo que hace es atacar directamente al virus y serían como mis defensas, esa fue la explicación que me dieron”

Toño Mauri