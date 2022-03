Critican a Luis de Llano por disculparse pero no mencionar que Sasha Sokol solo tenía 14 años, mientras él tenía 39, cuando iniciaron un romance mismo que sigue dando de qué hablar.

Luego de que Luis de Llano enviara un comunicado en el que asegura que no cometió un delito y que en su relación con Sasha Sokol siempre hubo respeto, compañía, empatía, amor y comprensión, las críticas le siguen lloviendo.

Y es que, pese haberse disculpado por sus comentarios con Sasha Sokol, en ningún momento acepta que mintió en su entrevista con Yordi Rosado respecto a la edad que tenían y al tiempo que duraron.

“En ningún momento menciona que ella tenía 14 y él 39. Pedófilo”, “Disculpe usted, pero en ningún momento hace mención de que ella era menor de edad. No le creo”, “¿Por qué no da la cara y se esconde detrás de un papel?”,

“¿En serio crees lo que dices?”, se lee entre los comentarios de la publicación del productor que apenas llega a los 331 Me Gusta.

Sasha Sokol, Luis de Llano (Agencia México)

“Mi relación con Sasha Sokol siempre fue abierta y transparente”, asegura Luis de Llano

A tres semanas de Shasa Sokol haber acusado de abuso a Luis de Llano, este hace frente a las acusaciones que dice “son falsas”.

Así como se disculpa con Sasha Sokol y sus declaraciones sobre la extinta relación que asegura atañe exclusivamente al ámbito privado de dos personas.

Aclara que durante su romance siempre hubo respeto, empatía, amor y comprensión, incluso al término de éste al punto que trabajaron juntos en exitosos proyectos musicales y televisivos.

“Orgullosamente puedo afirmar que fui cercano a su familia, a su mamá y que hemos mantenido muchas amistades en común a lo largo de los años. Por Sasha Sokol no tengo más que agradecimiento, amor y respeto”, subraya.

Y asegura que no cometió ningún deleito aún cuando no confirma o desmiente lo dicho por la ex Timbiriche, quien dice que su relación inició cuando ella tenía 14 años y él 39 años de edad.

“En mi vida no he cometido delito alguno, siempre he actuado lícitamente y ha sido timón y faro en mi vida, el respeto a la libertad, valentía, honradez y justicia”, concluye.