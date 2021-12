Critican a Fernanda Castro, hija de Angélica Rivera, por no rasurarse el vello de las axilas; ella responde

Critican a Fernanda Castro, hija de Angélica Rivera, por no rasurarse el vello de las axilas. Ella respondió de una forma bastante contundente.

Sin duda alguna, las hijas de Angélica Rivera se han convertido en celebridades de redes sociales; tal es el caso de Fernanda Castro, quien actualmente tiene más de 100 mil seguidores.

Sin embargo, en los últimos meses la joven de 22 años se ha convertido en objeto de críticas, debido a que decidió dejar de rasurarse el vello de las axilas.

Recientemente se dio a conocer en redes sociales que Fernanda Castro, una de las hijas de Angélica Rivera, no se ha rasurado las axilas desde el pasado mes de agosto, motivo por el cual ha sido criticada.

No obstante, cansada de los prejuicios, Fernanda Castro decidió responder de una forma bastante contundente.

Fue por medio de sus historias de Instagram que Fernanda realizó una dinámica de preguntas y respuestas, por lo que sus seguidores no dudaron en cuestionarle acerca del vello en sus axilas.

Una de las primeras preguntas fue que desde cuando no se ha depilado, a lo que ella respondió con una foto de sí misma levantando el brazo, acompañada de un texto en el que indica que desde el pasado mes de agosto.

Posteriormente, la cuestionaron acerca de por qué tomó esa decisión, entonces ella respondió de manera decisiva, cuestionando el motivo por el que no dejaban de preguntarle sobre eso.

Luego de pedir que la dejaran en paz con el tema, expresó lo absurdo que le parece que sus seguidores le den tanta importancia a ello.

Entonces, dejó en claro que a ella no le interesa la estética, porque se siente bonita tal y como es.

Además de que el vello no debería ser un tema de higiene.

“Me dicen mucho que estética, la estética me vale madre, porque yo me veo como me sienta bonita. Segunda, higiene... la mayoría de los hombres, en este planeta tiene pelos en la axila, no nada más en la axila, en casi todo el cuerpo, ¿Por ende son sucios? ¿Por ende no tienen higiene?

Fernanda Castro