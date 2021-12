Fernanda Castro, la segunda hija de Angélica Rivera, se colgó un pañuelo verde en el cuello para expresar su apoyo al aborto legal en redes sociales.

Aunque muchos de sus fans aplaudieron su postura, el pronunciarse sobre un tema tan polémico hizo blanco de crueles y muy duros insultos a la también sobrina de Verónica Castro.

En el marco del Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, que se conmemora cada 28 de septiembre desde 1990, la joven de 21 años de edad no quiso dejar pasar la oportunidad de sumarse a la llamada ‘ marea verde ’, un movimiento feminista que trabaja a favor de la despenalización del aborto, principalmente en Latinoamérica, para evitar la muerte de muchas mujeres a causa del aborto clandestino.

Así, Fernanda Castro publicó en su cuenta de Instagram una selfie en la que aparece luciendo en el cuello un pañuelo de color verde, prenda que se ha convertido en símbolo del movimiento pro aborto.

La también hija del productor de televisión, José Alberto Castro, acompañó su foto con el texto:

Aunado a ello, la hermana de Sofía Castro publicó en sus historias un mensaje de la cuenta @mareaverde, en el que se puede leer:

“Sea cual sea la razón, es tu decisión y de nadie más, las explicaciones sobran. No dejes que otros te hagan sentir como una mala persona, porque no lo res. No estás sola"<br>

Anónima