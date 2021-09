La actriz Angélica Rivera ha mantenido un perfil bajo desde que anunció su divorcio con el expresidente Enrique Peña Nieto en el 2019, por lo que cada publicación que comparte a través de redes sociales suele impactar en la opinión pública.

De hecho, Angélica Rivera cuenta únicamente con dos cuentas oficiales de redes sociales, una en Facebook (en la que no ha publicado nada desde el anuncio de su separación) y otra en Instagram , la cual es privada y solo sus 126 seguidores tienen acceso a sus publicaciones.

Afortunadamente, es a través de su hija Sofía Castr o que podemos conocer algunas de sus publicaciones, cuando la joven actriz comparte las historias o publicaciones de su madre, Angélica Rivera, por medio de su propia cuenta.

Este fue el caso de una reciente historia de Instagram en la que Angélica Rivera publicó un misterioso mensaje, el cual parecería estar dirigido a cierta persona de su pasado , al que se refiere como “miedo”.

Dicho mensaje sugiere que Angélica Rivera está lista para comenzar un nuevo periodo de su vida, específicamente al mencionar que “quiero decirte que lo nuestro se acabó” y “ya me has frenado en demasiadas ocasiones”.

También se sospecha que el mensaje estaría dirigido a Enrique Peña Nieto, señalando que ha “conocido a otros mucho más interesantes que tú”, ante la misteriosa separación que ambos protagonizaron en el 2019.

A continuación el mensaje completo:

Querido miedo:

Quiero decirte que lo nuestro se acabó. Ya he tenido suficiente.

Ya me has frenado en demasiadas ocasiones, y no estoy dispuesta a aguantar esta situación ni un minuto más.

Además, he conocido a otros mucho más interesantes que tú.

Se llaman:

Confianza, ilusión, esperanza, valentía, amor propio.

Así que me despido porque me voy con ellos.

Angélica Rivera