Cristian Castro solo fue al Hotel VIP, a echarle tierra a Luis Miguel; los examigos del cantante se unieron para hablar de él.

Hotel VIP tuvo un huésped de lujo y se trató de Cristian Castro, quien hizo de todo con los participantes.

El cantante vivió una gran experiencia en Hotel VIP, pues recibió desde un masaje hasta un beso de Gomita.

Pero sin duda su mejor momento fue cuando habló de Luis Miguel junto a sus examigos, Jorge Van Rankin y Roberto Palazuelos.

Entre lujos y buenas atenciones, Cristian Castro hizo una pausa para platicar con sus amigos desde hace años y echarle tierra a Luis Miguel.

Roberto Palazuelos es el conductor de Hotel VIP y Jorge Van Rankin fue participante, y algo que tiene en común es que son examigos de Luis Miguel.

Cristian Castro -de 60 años de edad- tuvo una plática con sus amigos y salió a relucir el tema de Luis Miguel.

Todo comenzó cuando Jorge Van Rankin le ofreció a Cristian Castro una canción y contó que se la había dado a Luis Miguel, pero como se enojó con él no la quiso cantar.

“Siempre te vas con el otro chico” contestó Cristian Castro, mientras que Roberto Palazuelos se mostró molesto: “No, ya ni nos hables de ese, de es ni nos hables”.

Cristian Castro contó que él sentía a Luis Miguel como su amigo, pero ya no tenían relación con él.

“Veía en Acapulco al Burro con Micky, con Luismi” dijo Cristian Castro sobre Luis Miguel, mientras Jorge Van Rankin aseguraba que era un “buen tipo”.

Jorge Van Rankin, de 60 años de edad, ha contado que ya no es amigo de Luis Miguel, porque el cantante tenía malas actitudes.

En el caso de Cristian Castro, se sabe que siempre ha tenido una rivalidad con Luis Miguel.

“No sé por qué no ha querido volver ser la amistad que tuvimos en algún momento, pero bueno lo queremos tanto”

En la plática que tuvo Cristian Castro con Roberto Palazuelos en Hotel VIP, negó que hablara mal de Luis Miguel, pero recordó sus desaires.

“Lo vi en un show en la Ciudad de México y no me quiso pasar a su camerino, lo noté un poco molesto porque cuando me vio, sentí que estaba un poco molesto”

