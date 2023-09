Recientemente Cristian Castro disfrutó de uno de los conciertos de Luis Miguel, evento al que asistió como fan ya que el cantante no lo invitó como algunas personas creyeron.

Y es que, Luis Miguel -de 53 años de edad- y Cristian Castro -de 48 años de edad- no son amigos a pesar de haber convivido en su infancia.

Sin embargo, pese a que existe distancia entre ambos, Cristian Castro dice tenerle un enorme a ‘El Sol’ ya que muere por él aunque ni siquiera lo salude.

Luis Miguel y Cristian Castro (@soy_502/Twitter)

¿Qué ha pasado con Cristian Castro? Le preguntan si sabe quién es el doble de Luis Miguel

En declaraciones al programa de televisión argentino Noche al dente, Cristian Castro dijo haber sido feliz cuando vio a Luis Miguel en concierto.

Por lo que al ser cuestionado si es Luis Miguel o el doble quien da los shows, Cristian Castro dice no saber ya que lo saludaba, bailaba y cantaba su éxitos, pero fue ignorado.

“No me quiere reconocer más, no sé si era porque hice así y así y...(nada)”, declaró el hijo de Verónica Castro, de 70 años de edad.

Y asegura que no le es desconocido a ‘El Sol’ ya que eran amigos: “Andamos en moto de agua juntos, pasaba por mí y ahora no me quiere saludar”.

Cristian Castro disfrutando del concierto de Luis Miguel (YouTube)

Cristian Castro ve injusta comparación con Luis Miguel

Por otro lado, Cristian Castro ve injusto que a Luis Miguel lo comparen con él ya que cree que su éxito es más.

“Es injusto para Luis porque el triunfo de Luis ha sido devastador, ha sido tremendo y no se compara con mi triunfo, que me encanta mi triunfo, pero creo que lo que ha abarcado LuisMi... Toda su carrera, todo lo lindo, toda su trayectoria ha sido verdaderamente gloriosa” Cristian Castro sobre Luis Miguel

Tras reconocer que Luis Miguel tiene más éxito a nivel mundial, Cristian Castro cree que fans de ambos podrían comparar la textura de sus voces, pero nada más.

Incluso recuerda que son de distintas generaciones: “Él es del 69 y yo soy del 74″, subraya.

No obstante, las comparaciones no le molestan, lo que de verdad le duele es que Luis Miguel no le hable a pesar de tener un pasado.

“Duele. La verdad que se le tiene mucho cariño, mucho amor, (es) una persona que nos ha dado tanto”, dice antes de pedir que le regale “una sonrisita”.