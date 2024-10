Crista Montes, la mamá de Gala Montes, no le pareció un comentario de Joanna Vega-Biestro hecho en Sale el Sol y ejerció su derecho de réplica, aunque volvió a ser funada.

La transmisión del 24 de octubre en Sale el Sol, Joanna Vega-Biestro -de 44 años de edad- dejó ver de forma sarcástica que se decía que la mamá de Gala Montes había intentado reconciliarse con su hija y pedía ser su manager nuevamente.

Sin embargo, estos comentarios no le gustaron a Crista Montes -de 55 años de edad- lo que la llevó a mandarle un mensaje por redes sociales a la periodista y todos en la sección de Pájaros en el Alambre.

Por ello, Sale el Sol le dio derecho de réplica a Crista Montes, pero no solo salió de la mejor manera para ella.

Apenas habían pasado algunas horas de la emisión del 24 de octubre en Sale el Sol, cuando la mamá de Gala Montes, Crista Montes, arremetió contra los conductores de espectáculos.

Etiquetando a Joanna Vega-Biestro y Gustavo Adolfo Infante, pero también mencionando a Ana María Alvarado, la señora se mostró muy enojada por los comentarios que hicieron hacia su persona.

Pese a que mencionó a todos en espectáculos, Crista Montes se fue directo sobre Joanna Vega-Biestro, acusándola de usar un medio de comunicación nacional para dar un mensaje erróneo.

Y es que Crista Montes señaló que Joanna Vega-Biestro ejerció “agresión” y violencia sobre ella cuando dio un comentario sarcástico al aire, sobre que buscaba volver a ser manager de Gala Montes.

Me parece una forma muy desagradable que tiene la Joanna de ganarse la vida, me parece una forma violenta de entretener a la gente”.

Por otra parte, la mamá de Gala Montes le deseó a Joanna Vega-Biestro, “ojalá esto no te pase nunca con tu hija” diciéndole que de ser así, “me acuerdas de mí”.

Luego de lo que Crista Montes dijo en redes sociales, las cámaras de Sale el Sol le dieron derecho de réplica en la transmisión del 25 de octubre, para enfrentarse con la periodista de espectáculos.

Ante ello, la mamá de Gala Montes repitió el mismo reclamo a Joanna Vega-Biestro al aire e incluso le volvió a mencionar a su hija.

Sin interrumpirla, Joanna Vega-Biestro la dejó hablar para luego dejarle claro que habla de violencia cuando ella ha violentado a sus propias hijas de forma pública en sus redes sociales.

“¿Si o no dijo que Gala estaba haciendo el ridículo? ¿Y no dijo usted qué no ha podido tener una reconciliación con Gala por culpa de Beba? ¿Comentó usted que están tirando su dinero a la basura y que las terapias que están tomando no les han servido de nada? ¿Eso no es violento de una madre a su hija?”.

Joanna Vega-Biestro, periodista.