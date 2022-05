‘Cositas’ reaparece y quiere seguir vigente en el corazón de los niños y espera que las nuevas generaciones la conozcan a través de las redes sociales.

‘El Espacio de Cositas’ es recordado como una de las mejores emisiones infantiles de la televisión mexicana de principios de los años 90. Sin embargo, sigue presente en la memoria de los niños que crecieron con este programa.

Gracias a las peticiones de las personas, ‘Cositas’ decidió abrir sus redes sociales para que las nuevas generaciones puedan conocer su trabajo.

Alma Gómez, mejor conocida como ‘Cositas’, sigue más presente que nunca en la vida de los niños. Aunque su popularidad creció gracias a la televisión ahora se encuentra presente en las redes sociales.

En una reciente entrevista, ‘Cositas’ se mostró muy agradecida con todas las personas que la siguen recordando con gran nostalgia.

‘Cositas’ reconoció que si ha podido sobrevivir tantos años en el gusto de público, es por el apoyo que le han dado todas las personas que crecieron con ‘El Espacio de Cositas’.

Durante su conversación, ‘Cositas’ se mostró muy agradecida por todo el apoyo que ha recibido por parte de sus seguidores en todo este tiempo.

“Porque he recibido mucho cariño de todos mis niños y que me recuerdan con tanta nostalgia que ya ahora me han recibido porque estoy en las redes sociales”

Cositas