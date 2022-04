Will Smith reaparece públicamente en la India tras cachetada a Chris Rock en los premios Oscar 2022. En medio de la controversia por sus acciones, se pudo ver al actor muy contento conviviendo con varias personas.

A casi un mes de robarse los reflectores en el Dolby Theater, Will Smith parece haber dejado la controversia en el pasado y ya se muestra muy feliz.

La cachetada que le dio Will Smith a Chris Rock en los Oscar 2022, le trajo como consecuencia al actor la cancelación de varios de sus proyectos, tal fue el caso de ‘Bright 2′ de Netflix.

Cachetada de Will Smith a Chris Rock (Agencia México )

Tras cachetada a Chris Rock, Will Smith reaparece públicamente

Durante la 94a entrega de los premios de la Academia, Will Smith fue reconocido en la categoría de Mejor Actor por su papel en la película ‘King Richard’.

Sin embargo el momento más recordado de los Oscar 2022 fue la cachetada que le dio a Chris Rock tras desacertada broma sobre Jada Pinkett Smith.

Aunque Will Smith había guardado un perfil bajo, el famoso reapareció públicamente a un mes del incidente. El actor fue captado a su llegada a Mumbai, India, donde aterrizó en un aeropuerto privado.

En las imágenes compartidas por el programa ‘Despierta América’, se le puede ver a Will Smith muy contento al dejarse fotografiar con las personas que se le acercaban.

Estas imágenes se dan luego de que se reveló que Will Smith había ingresado a una clínica de rehabilitación para aprender a gestionar el estrés.

¿Por qué Will Smith viajó a la India?

El medio Us Weekly reveló que Will Smith no había viajado solo pues también se encontraba Jada Pinkett Smith: sin embargo, hasta el momento no ha sido captada.

De acuerdo con una fuente consultada por el medio de comunicación, el motivo de su viaje a la India fueron por unas vacaciones que ya se tenían planeadas.

Us Weekly señaló que Will Smith no tenía deseos de viajar, pero Jada Pinkett Smith había insistido en no cancelar su viaje pues les ayudaría a desconectar de todo lo que han vivido.