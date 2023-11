En los últimos días a Maribel Guardia se le juntó todo un tema familiar; los malos comentarios de su consuegra y un supuesto divorcio de Marco Chacón. Ahora se sabe que una adicción fue la culpable de todo.

Maribel Guardia -de 64 años de edad- recibió terribles comentarios de su consuegra por medio de Facebook. Y al siguiente día le inventaron su divorcio de Marco Chacón.

Ante la defensa que Maribel Guardia recibió de su nuera Imelda Garza -de 26 años de edad- de las palabras que su propia madre pronunció sobre la actriz, salió a la luz que una adicción alteró todo.

Y también fue este problema de adicción lo que llevó a que la consuegra de Maribel Guardia le filtrara el rumor de su divorcio de Marco Chacón -de 51 años de edad-.

Los comentarios que la consuegra de Maribel Guardia, Imelda Tuñón Jáuregui -de quien se desconoce la edad-, destaparon que la relación no era buena, pero todo fue provocado por el alcohol.

Y es que a la par de estos comentarios por parte de la consuegra de Maribel Guardia, le inventaron que estaría divorciándose de Marco Chácon, pero el motivo fue el mismo; el alcohol.

Según información dada por Gustavo Adolfo Infante -de 58 años de edad- en Sale el Sol, la señora Imelda Tuñón Jáuregui “tiene problemas con la bebida”, lo que provocó los comentarios en Facebook.

Asimismo, fue Infante quien aseguró que fue la consuegra de Maribel Guardia quien también inventó que estaba a punto del divorcio de Marco Chacón.

Cabe destacar que ante los comentarios de Facebook, su hija Imelda Garza, la nuera de Maribel Guardia, apuntó no tener buena relación con su mamá y tampoco poderla limitar a lo que publica.

Por otra parte, fue la propia actriz de ‘Lagunilla Mi Barrio’ quien negó rumores de divorcio de Marco Chacón con una foto amorosa de ambos.

Gustavo Adolfo Infante aseguró que la consuegra de Maribel Guardia “tiene problemas con la bebida” y fue ella quien filtró el divorcio de Marco Chacón, pero no es del todo cierto.

En la edición del 2 de noviembre de De Primera Mano, fue Addis Tuñón -de 47 años de edad- quien aseguró que Maribel Guardia se divorciaba de Marco Chacón.

Recordemos que Addis Tuñón, aunque no es familia demasiado cercana a la nuera de Maribel Guardia, sí mantiene contacto con ella en algunas ocasiones.

Fue la periodista trabajadora de Gustavo Adolfo Infante quien compartió el divorcio de Maribel Guardia, apuntándolo de “una fuente muy cercana”.

Por otra parte, el periodista de espectáculo señaló en una transmisión del fin de semana en su canal de YouTube, que él “contaré la verdad completa”, en caso de que Addis Tuñón “no la diga”.

Según Infante, Maribel Guardia y Marco Chacón lo llamaron por teléfono en busca de contactar a su trabajadora, pero al no lograrlo, fue a él a quien le contaron todo lo que realmente pasaba.

“El fin de semana, Maribel Guardia y Marco Chacón me llamaron buscando a Addis, y me explicaron qué es lo que pasaba (...) Yo tengo toda la película, me la sé completita, Addis Tuñón nos lo tiene que contar y sino, pues yo lo voy a contar, porque las verdades siempre tiene que salir a la luz”.

Gustavo Adolfo Infante, periodista.