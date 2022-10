Luis Fonsi de 44 años de edad ha sido comparado con Sir Criston Cole, uno de los personajes de House of the Dragon y, de manera inesperada, el cantante puertorriqueño contestó de la mejor forma.

No cabe duda que una de las series que está provocando revuelo es la precuela de Game of Thrones, es decir House of the Dragon en donde los personajes se ganan el amor o el odio de los usuarios.

Y en esta ocasión, en la lluvia de memes que provocó el penúltimo capítulo de House of the Dragon, Luis Fonsi salió a colación por su supuesto parecido a Sir Criston Cole, personaje interpretado por Fabien Frankel de 28 años de edad.

Capítulo tras capítulo, el personaje de Sir Criston Cole se ha ganado a pulso el odio de los espectadores de House of the Dragon, a tal grado que muchos incluso ya esperan su muerte.

De hecho, en el penúltimo capítulo de House of the Dragon, Criston Cole que en los libros es apodado como “el hacedor de reyes” por haber coronado a Aegon II Targaryen durante la Danza de los Dragones, mató a otro personaje.

Tal y como lo había hecho en un capítulo anterior, algo que enfureció a los espectadores de House of the Dragon y que desde entonces, se ganó el odio de los fans de House of the Dragon.

Luis Fonsi responde a las comparaciones con Sir Criston Cole de House of the Dragon

Los memes de House of the Dragon se han hecho tendencia todos los días después de la emisión de sus episodios y, el más reciente hizo una comparación entre Sir Criston Cole y Luis Fonsi.

Pues uno de los fans de House of the Dragon, expresó cuánto odiaba a Criston Cole pero se valió del parecido físico entre él y Luis Fonsi por lo que colocó una imagen del actor Fabien Frankel como el personaje y escribió:

“Como te odio Luis Fonsi” Fan de House of the Dragon

Y pese a lo que muchos pudieran esperar, el propio Luis Fonsi respondió a la comparación con Sir Criston Cole:

Luis Fonsi responde a ser llamado Sir Criston Cole (Twitter (Captura de pantalla) / @LuisFonsi)

“Cuando me quito la armadura soy buena gente” Luis Fonsi

Esta contestación por parte del mismo Luis Fonsi, ha hecho que varios de sus fans se rían junto con él ante las comparaciones con el personaje de House of the Dragon.