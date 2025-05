¿Claudia Martín se quiere casar con Carlos Said? Revela que no le diría que no si le propone matrimonio y ya hasta piensa en tener hijos.

Luego de que su vida privada ha generado gran controversia, Claudia Martín -de 35 años de edad-se ha mostrado muy enamorada de Carlos Said.

Incluso confesó que esta dispuesta a dar un paso más en su relación con Carlos Said -de 27 años de edad- y es que Claudia Martín si quiere tener hijos.

Claudia Martín y Carlos Said (Instagram | Claudia Martín)

Claudia Martín confiesa que se casaría con Carlos Said y ya hasta piensa en hijos

Pese a las críticas que han recibido por la diferencia de edad, Claudia Martín y Carlos Said se han mostrado muy enamorados.

En entrevista para el programa Hoy, Claudia Martín confesó que no le diría que no a Carlos Said si le propone matrimonio.

Claudia Martín dejó en claro que antes de pensar en la boda, primero Carlos Said se lo tiene que proponer.

“Me tendrá que preguntar, pero claro que sí. Yo encantada y feliz de la vida” Claudia Martín

Pero, Claudia Martín confesó que si ha pensado en tener hijos con Carlos Said, incluso el año pasado estuvieron hablando sobre sus deseos.

En ese sentido Claudia Martín destacó que se encuentra dispuesta a congelar sus óvulos para que la edad no sé un problema.

“Sí, siempre lo he dicho, el año pasado estuvimos platicando de eso, congelaría óvulos” Claudia Martín

Claudia Martín reveló que siempre ha sido una persona muy niñera, por lo que no vería mal formar una familia con Carlos Said.

“Si es algo que traigo, yo siempre he sido muy niñera” Claudia Martín

Claudia Martín se encuentra muy feliz con Carlos Said

En su conversación con el programa Hoy, Claudia Martín no dudo en resaltar todas las cualidades de Carlos Said.

Y es que compartió que Carlos Said es una persona muy apasionada por su trabajo y así lo demuestra en cada llamado.

“Es una persona apasionada por lo que hace, él llega al foro, set y se entrega al mil por ciento y repite y la quiere repasar con los compañeros, es una persona muy trabajadora” Claudia Martín

Claudia Martín destacó que Carlos Said lo tiene todo y es que es una persona muy amorosa que no solo cuida a su familia sino también a ella.

“Es muy amoroso, ama a su familia, la cuida, me cuida a mí entonces que más puedo pedir” Claudia Martín

Claudia Martín se dijo muy feliz de su relación con Carlos Said, pues destacó que hacen un gran equipo.

“Estoy feliz con Carlos, hemos hecho un muy bonito equipo, estoy feliz” Claudia Martín

En su entrevista, Claudia Martín recordó que su amor con Carlos Said surgió en los foros de la telenovela ‘Juegos de amor y poder’.

Claudia Martín reconoció que ni ella ni Carlos Said esperaban que pudiera surgir un romance entre ellos.

“Ahí surgió todo increíble, de manera muy espontanea, ninguno de los dos lo esperábamos y estamos muy contentos” Claudia Martín