Hace unos días, la revista TV Notas publicó que el productor Andrés Tovar había intentado sobornar a su esposa, la actriz Claudia Martín.

Según la publicación, Andrés Tovar le ofreció un millón de pesos a Claudia Martín para que ya no alimentara las versiones de que la había engañado con Maite Perroni .

Ahora, unos audios han revelado que sería Claudia Martín habría extorsionado a su esposo para darle el divorcio y desmentir los rumores de infidelidad con Maite Perroni.

Claudia Martín habría reconocido que versiones de infidelidad son mentira

En el programa ‘Ventaneando’ se presentaron varios audios que aparentemente son parte de una conversación telefónica entre Claudia Martín y su esposo.

Durante la charla, Andrés Tovar le reclama a Claudia Martín por promover las versiones de que le encontró mensajes comprometedores con una amante.

Ante ello, Claudia Martín habría reconocido que las versiones son mentira y le cuestionaría qué hara para concretar un divorcio pacífico:

Andrés Tovar: “Yo no he hecho nada malo. Yo necesito que desmientas que me encontraste mensajes en el celular, porque es mentira”.

Claudia Martín: “Yo no voy a salir a desmentir nada”.

Andrés Tovar: “¿Es verdad o es mentira?”.

Claudia Martín: “Es mentira…”.

Claudia Martín: “Tu bronca hoy por hoy es... tu esposa no tiene trabajo y quién sabe cuándo va a volver a trabajar, ¿cómo vas a cerrar bien...?... Que me ayudes económicamente”.

Así habría extorsionado Claudia Martín a su esposo Andrés Tovar

Es así que Andres Tovar habría accedido a darle alguna remuneración a Claudia Martín, quien incluso le habría detallado cómo debería “apoyarla económicamente”:

Andrés Tovar: “Y te estoy diciendo que sí, en ningún momento me he negado”.

Claudia Martín: “En el momento en que vea ese dinero, salgo a declarar que fue mutuo acuerdo, que todo eso es mentira y que acabamos con mucho amor..., hacemos el negocio y listo”.

Claudia Martín: “Para que me sienta tranquila y que pueda firmar ese divorcio necesito que un año me ayudes con gastos del departamento, y de la casa”

Claudia Martín le habría precisado a su espos cómo entregarle el dinero para evitar problemas de impuestos

Durante la llamada telefónica, Claudia Martín también le habría puntualizado a qué se compromete si recibe el “apoyo económico” que le exige a su esposo.

Incluso, Claudia Martín le habría especificado en qué momento Andrés Tovar debe entregarle el dinero solicitado, para que no tenga problemas de impuestos:

Claudia Martín: “Voy a salir a dar una declaración... él día que vea que ya me apoyaste económicamente... antes del divorcio, porque si no... me meto en problemas de impuestos”.

Los audios filtrados a ‘Ventaneando’ terminan cuando Andrés Tovar le pregunta a Claudia Martín en qué cuenta debe depositar el solicitado y la actriz responde:

Claudia Martín: “A la que tú quieras, pero ponle ‘donación’. También ya lo hablé con Joel, y me dice: ‘Clau, para esto tiene que ponértelo como donación siguiendo casados’”.