Acusan a Maite Perroni de acabar con matrimonio de Andrés Tovar y Claudia Martín

Adamari López y Toni Costa no son los únicos que atraviesan por una crisis matrimonial, a la lista se une la actriz Claudia Martín y el productor televisivo Andrés Tovar.

La revista TV Notas da a conocer que el matrimonio de Claudia y Andrés llegó a su final debido a que una tercera persona se les cruzó en el camino...

Según “un amigo” del matrimonio éste terminó porque Claudia descubrió que Andrés le estaba siendo infiel con Maite Perroni desde hace siete meses.

La actriz de la telenovela Fuego Ardiente le habría descubierto a su esposo mensajes de la cantante de RBD , quien lo buscaba de madrugada.

A Tovar no le habría quedado otra que aceptar el engaño, por lo que Claudia tomó la decisión de ponerle fin a su matrimonio.

Curiosamente la nota de TV Notas salió días después de que Maite Perroni anunciara su ruptura con el productor musical Koko Stambuk tras una relación de más de 7 años.

Niegan infidelidad de Andrés Tovar

La periodista Ana María Alvarado confirmó que desde hace meses Andrés Tovar y Claudia Martín están separados razón por la que el productor televisivo está muy triste.

Así como aseguró que la separación no fue por una infidelidad tal y como lo asegura la revista de espectáculos TV Notas.

“Llevan separados varios meses, no están juntos, pero no hay nadie, no hay ninguna tercera en discordia como se está comentado”, dijo en el programa Sale el Sol.

Asimismo la periodista Ana María Alvarado asegura que la separación fue en los mejores términos lo que no quita que él esté muy triste y preocupado.

La versión fue apoyada por la presentadora Joanna Vega-Biestro, quien asegura fue “una separación con amor” y en los mejores términos.

Joanna también descartó una infidelidad así como indicó que la decisión está basada en el respeto y amor de la expareja quien hoy decide tomar caminos diferentes.