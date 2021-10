Cirugía de “Kimberly la más preciosa” se complica tras consumo de sustancias

La influencer “Kimberly la más preciosa”, quien saltó a la fama, luego de hacerse viral un video en el que aparece perdida en un cerro; alarmó a sus seguidores, pues tuvo complicaciones después de someterse a una cirugía de senos.

Según contó en redes sociales, asistió a un hospital en León tras el fuerte dolor, sin embargo “Kimberly la más preciosa” aseguró que solo la durmieron y no le hicieron nada más.

Decidió volver a San Luis Potosí con el doctor Ángel Franco, quien le realizó la cirugía y le encontró supuestamente una contractura en la pierna derecha.

“No hay nada de qué preocuparse, estoy aquí con ella, está bien, tuvo un cuadro de dolor, le dio angustia y se fue al hospital...se encuentra muy bien, el busto perfecto, la lipo no hay complicación”, compartió el cirujano en redes sociales.

La influencer, quien se encontraba junto al médico, aprovechó el comunicado para agradecer a sus seguidores, que estén al pendiente, “Ya me dijo que me va a dejar ir hasta salir caminando, limpia”, añadió.

Cirujano asegura que “Kimberly la más preciosa” se complicó por el consumo de sustancias

“La perdida” afirmó que está mejor de salud, “Pues ya saben, estoy estable, cuídenseme mucho toda la gente que anda afuera”, dijo.

Yo aquí desde el Ángeles, con el doctor Franco, les deseo bonita noche y pues a recuperarnos, ya falta menos, gracias por sus oraciones, por sus ánimos, los quiero”, dijo.

Por su parte, su médico también compartió un comunicado sobre la salud de “Kimberly la más preciosa”, en el que aseguró que su estado de salud no se debe precisamente a las cirugías que le realizó.

“Quiero que sepan que ella se encuentra muy bien de la cirugía del busto y de la liposucción, los implantes que le pusimos son unos implantes grandes que ella pidió, no causan ningún tipo de comprensión en la mecánica ventilatoria”, explicó.

“Sus heridas están completamente cerradas y de la liposucción, yo nunca saco más de tres litros y medio, en su caso fueron dos litros y medio”, agregó.

Del mismo modo, externó que buscaban manejar lo ocurrido de manera confidencial, sin embargo creyó prudente revelar la información, tras las especulaciones y comentarios de los internautas.

“Es importante que sepan que lo que está cursando Kimberly es con un síndrome de abstinencia y sin que ella nos dijera estuvo consumiendo alguna sustancia que no es buena para la salud”, añadió.

El médico aseguró que ingirió la sustancia por última vez, antes de acudir a su procedimiento, “No nos enteró al equipo quirúrgico, incluso se le preguntó específicamente en la historia clínica, ella lo omitió”, explicó.

“No nos dijo tampoco qué tipo de adicción estaba cursando, es por eso que la cirugía no ha sido del todo satisfactoria”, comentó también el doctor.

¿Cuáles son las consecuencias que tendrá que enfrentar “Kimberly la más preciosa”

El Dr. Franco aseguró que al consumir estas sustancias, Kimberly ha atravesado o puede sufrir de:

Convulsiones

Contracciones musculares

Sudoraciones excesivas

Depresión

Deshidratación

Ansiedad

“Ella presentó todos estos efectos cuando estaba en su postoperatorio, es por eso que no llevó una evolución normal, no se pudo levantar de manera temprana de la cama, no comía ni se hidrataba”, dijo para concluir.

Mientras tanto “Kimberly la más preciosa” se encuentra atendida por un equipo médico multidisciplinario, aunque, según afirma el cirujano, la recuperación será “lenta e insidiosa”.