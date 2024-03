Chuponcito -de 53 años de edad- ya tuvo audiencia por el caso de Carla Oaxaca, pero las autoridades rechazaron pruebas del acoso que la representante presuntamente padeció.

Por más de 4 años, Carla Oaxaca ha luchado legalmente para demostrar el presunto acoso sexual de José Alberto ‘N’, conocido como Chuponcito.

El miércoles 13 de marzo, Chuponcito y Carla Oaxaca tuvieron una audiencia intermedia por el caso de acoso sexual.

Chuponcito no aprende; hace sentir incómoda a la meserita con comentario morboso (VIDEO)

Chuponcito se mostró satisfecho por la forma de actuar del juez, mientras Carla Oaxaca acusa de favoritismo al juez que lleva su caso.

José Alberto ‘N’ fue vinculado a proceso en 2023 por acoso sexual y, a pesar de eso, Chuponcito no fue detenido y lleva el proceso en libertad.

Carla Oaxaca acusa que hay irregularidades en el caso y en la reciente audiencia, el juez desestimó una de las pruebas de la ex manager de Chuponcito.

El comediante contó a De Primera Mano que estaba satisfecho con la forma de actuar del juez, pues había aceptado 2 pruebas a su favor.

“Me siento confiado, me siento protegido (...) siento que las autoridades están haciendo bien todo. Me sentía con miedo porque he sido víctima de todo esto”

Chuponcito