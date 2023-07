Carla Oaxaca llora de impotencia porque Chuponcito seguirá libre pese a vinculación a proceso; ha tenido que esperar tres años por justicia.

El jueves 13 de julio, un juez de control determinó vincular a proceso a José Alberto ‘N’, mejor conocido como Chuponcito por acoso sexual.

Durante cuatro años, Carla Oaxaca fue manager de Chuponcito y durante este tiempo, le hico insinuaciones inapropiadas y la intentó besar.

Carla Oaxaca denunció lo ocurrido en 2020 y también reveló que había recibido mensajes donde la amenazaban por revelar el acoso de Chuponcito.

A pesar de que Chuponcito fue vinculado a proceso, Carla Oaxaca siente impotencia, porque el proceso judicial lo va llevar en libertad.

Chuponcito tenía una orden de aprehensión, su abogado logró obtener un amparo para que llevara el proceso legal en libertad.

Carla Oaxaca expresó en el programa De Primera Mano, que esta desilusionada de la justicia, por todo lo que había ocurrido alrededor de su caso.

“Por un lado se vincula, empieza hacerse un poco de justicia. Una vez más estoy desilusionada, cómo es posible que le otorguen un amparo, obviamente el señor se presentó ya amparado, si no, no se hubiera presentado”

La exmanager de Chuponcito asegura que el comediante se ha burlado de la ley, pues estuvo prófugo de la justicia y aún así le dieron un amparo.

“Me siento mal” expresó Carla Oaxaca, quien no pudo evitar romper llanto al hablar de su caso.

“Se me hace increíble de verdad, me siento burlada, abusada de la ley, parece que la ley me está mandado un mensaje de acepta una propuesta”

Por varios meses, Chuponcito se negó a acudir a las audiencias y no acató la orden de aprehensión en su contra.

Ahora, Carla Oaxaca reveló que Chuponcito sigue queriendo evadir la ley y ha buscado llegar a un acuerdo con sus abogados.

“El señor acercó a mis abogados para hacerles una propuesta, no quise ni escucharla, porque se los he dicho, no me interesa. Yo quiero que se haga justicia y quede como precedente”

Carla Oaxaca