¿Christian Nodal tenía razón? Belinda sería controlada por su mamá y un testigo más lo confirma.

Luego de que Christian Nodal, de 25 años de edad, y Belinda, de 34 años, rompieran su compromiso matrimonial, comenzaron los reclamos y acusaciones de ambas partes.

Una de las que más ruido causó provino de Belinda Schüllm, mamá de la cantante, quien luego quedó muy mal parada cuando Christian Nodal le respondió, exhibiendo una situación familiar injusta para la cantante.

Esta misma situación ha sido confirmada por otra expareja de Belinda, quien deseó que en elgún momento de su vida, la intérprete de ‘Cactus’ logre ser independiente.

Una de las polémicas más fuertes que se derivaron del truene de Belinda y Christian Nodal fue cuando la mamá de ella tachó de “naco” al cantautor, dándole like al comentario de una internauta.

Luego, en una entrevista Belinda Schüll acusó a Christian Nodal de querer aprovecharse de la fama de su hija: “El mundo está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron”.

Christian Nodal no se quedó callado y le respondió a su exsuegra, afirmando que es ella quien ha vivido a costillas de Belinda:

“20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada, déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida, todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí, cuando me canse de dar, se acabó todo”.

Christian Nodal