Christian Nodal se defiende, acusa que empresario nunca le pagó adelanto

Christian Nodal fue demandado por un empresario por no presentarse en dos fechas en 2018. Ahora el equipo del cantante lo defiende y aseguran que el demandante no pagó el adelanto, por lo que no hubo conciertos.

Esta demanda se llevó a cabo en Chihuahua, donde acusan a Christian Nodal de incumplimiento de contrato, luego de la cancelación de dos conciertos en 2018.

Ante estas acusaciones, la oficina de Christian Nodal lanzó un comunicado donde aseguran que el cantante no tiene nada que ver con esta demanda, ya que él no es quien pacta las fechas de sus conciertos.

La demanda no fue realizada directamente hacia Christian Nodal, si no hacia quienes resulten responsables, así lo asegura el abogado del demandante.

No hubo conciertos porque no le pagaron a Christian Nodal

El empresario Joel Aragón García es quien interpuso la demanda por incumplimiento de contrato. Sin Embargo, la oficina de Christian Nodal aclara que los conciertos no se realizaron porque el empresario no pagó el adelanto que habían acordado.

El comunicado asegura que Aragón García sí estaba enterado de que los conciertos no se realizarían por no cumplir con los acuerdo pactados.

Destacan que Christian Nodal es totalmente ajeno a esta acusación , ya que él no pacta las fechas de sus conciertos. Acusan al empresario de querer obtener un provecho económico y de tratar de “manchar” el nombre del cantante.

El demandante asegura haber dado 650 mil pesos al equipo del cantante, pero la oficina que representa a Christian Nodal, dice que la responsabilidad de que no se hayan realizado los conciertos fue del empresario Joel Aragón García.

Concluyeron diciendo que hay pruebas que acreditan que el pago no se realizó y por eso no se cumplió con las fechas previamente pactadas.

El demandante asegura que sí quiere llegar a un acuerdo con Christian Nodal

Carlos Morales, abogado del empresario Joél Aragón García, comentó en una entrevista a “Ventanenado”, que el demandante sí pagó un anticipo.

Además, está dispuesto a llegar a una conciliación con Christian Nodal fuera de los juzgados. El abogado cuenta que su cliente está dispuesto a negociar, como en todos los asuntos que tienen que ver con dinero.

La suma que habría pagado el empresario fue de 650 mil pesos más los gastos propios del evento. Mientras tanto Christian Nodal ya publicó su postura y se ha defendido de las acusaciones.