Christian Nodal: Gritan nombres de Belinda y Lupillo Rivera durante su concierto

Tras haber anunciado con bombo y platillo sus presentaciones en Chihuahua, a Christian Nodal las cosas no le salieron muy bien. No es broma, gritan nombres de Belinda y Lupillo Rivera durante su concierto.

Verás, el pasado fin de semana, Christian Nodal hizo enojar a sus fans al hacerlos esperar más de cuatro horas para su concierto en el Estadio Monumental.

Por lo que sus seguidores, ya impacientes, comenzaron a abuchearlo pero además le recordaron a su exnovia Belinda y hasta al exnovio de ésta, nada menos que a Lupillo Rivera.

En redes sociales comenzó a circular un video subido por la tiktoker KarenMarob que muestra al público gritar: ¡Belinda! ¡Belinda! ¡Belinda! ¡Lupillo! ¡Lupillo! ¡Lupillo!, a fin de que Christian Nodal apareciera en el escenario.

No obstante, el cantante de música regional mexicana ni siquiera se asomó, al contrario, se tomó su tiempo para hacer acto de presencia y deleitar a la audiencia con sus canciones.

Christian Nodal hace esperar a su público por más de cuatro horas

Sin dar explicaciones, Christian Nodal hizo esperar a su público por más de cuatro horas. El concierto que estaba programado para iniciar a las 8 P.M., comenzó a las 12:45 P.M.

Además de generar descontento entre sus seguidores, los organizadores del evento se quedaron con un mal sabor de boca ya que tendrán que pagar una multa.

Esto porque el evento tuvo un aforo mayor al permitido respecto a las medidas de sanidad a causa de la pandemia por coronavirus.

Al evento llegaron 10 mil 875 asistentes cuando solo estaba permitido el acceso de 3 mil 500 personas, lo que causó la clausura del Estadio Monumental.

Christian Nodal (@nodal / Instagram)

Por si fuera poco, a la gente detrás del concierto de Christian Nodal, no le importó que las autoridades le indicarán que el show debía concluir a las 2 A.M. pues se extendieron hasta las 3:30 A.M. debido a que el cantante no respetó el horario de su show.

Por esta razón, los organizadores habrían pagado a las respectivas autoridades una multa de más de 28 mil pesos.