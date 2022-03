Fan de Christian Nodal se disfrazó de vendedora de cervezas para ‘colarse’ a la zona VIP (VIDEO)

Una fanática de Christian Nodal se volvió viral, luego de que confesara que se había disfrazado de vendedora de cervezas para llegar hasta la zona VIP, la cual tenía un costo mayor a 10 mil pesos.

Christian Nodal ofreció un concierto en Chihuahua y una de sus seguidoras llamada Ana Varela reveló en un video en Tik Tok, que se disfrazó de vendedora para llegar hasta la zona VIP y lo logró.

Ana compró un boleto en la zona general del concierto de Christian Nodal , el cual tenía un costo de 300 pesos, pero ella quería acceder al área VIP.

Comenta que en otra ocasión ya se había disfrazado de vendedora para acceder a la zona VIP, pero en el concierto de Bad Bunny, el cual se presentó en el mismo recinto que Christian Nodal.

Fan de Christian Nodal se disfraza (Captura de pantalla/Tik)

La usuaria de Tik Tok dijo que la primera vez le pagó 50 pesos a un vendedor de cervezas para que la metiera hasta las primeras filas del concierto.

“Yo literalmente me estaba arrastrando por la tierra, para ver a Bad Bunny y terminé en frente de Bad Bunny, así que dije, si pude con Bad Bunny, puedo con Christian Nodal, así que vamos por ello”. Ana Varela, fan de Nodal

La fan de Christian Nodal acudió con un vendedor de cerveza y le pidió de favor que le prestara su vestimenta ya que estaba decidida llegar hasta en frente del escenario.

El vendedor accedió, pero le advirtió que no los estaban dejando entrar. Al principio no la dejaron porque usaba una casaca amarilla, pero eso no la detuvo.

Al ver que no la dejaban pasar como vendedora de cerveza, fue con un comerciante de papas fritas y le pidió su canasta.

Ana se disfrazó de vendedora de papas (Captura de pantalla/Tik )

Ana logró su objetivo y estuvo en la VIP sin pagar nada , pero narra que dos policías se le acercaron para que les vendiera papas y ella entró en pánico.

“Y bueno, todo este rollo que pasó fue para decirle y gritarle a Nodal tatúate mi nombre”. Ana, fan de Christian Nodal

Algunos usuarios dudan de la veracidad de la historia de la joven, pero incluso hay un video donde grita: “Nodal, tatúate mi nombre” y muestra algunas fotografías donde comprueba que acudió al concierto.

Christian Nodal le regaló sombreros a niños durante su concierto

Durante su presentación en Ciudad Juárez, Chihuahua, el mismo donde su fan se disfrazó de vendedora, Christian Nodal le regaló sombreros a dos niños que estaban entre el público.

El primer sombrero se lo obsequió a una niña que le quería dar un ramo de flores. Christian Nodal dejó de cantar para acercarse a la pequeña y recibir el ramo. Como muestra de agradecimiento, el cantante le regaló un sombrero.

Christian Nodal (Instagram/@ricardop)

La niña y su familia pudo acceder a la zona VIP con ayuda de los conductores de La Cotorrisa, Slobotzky y Ricardo Pérez, quienes grabaron el tierno momento.

Más tarde, Christian Nodal le obsequió otro de sus sombreros a un niño que estaba entre el público y el menor se mostró muy emocionado.