Christian Nodal revela cuándo será su boda con Belinda

A casi seis meses de haberse comprometido en matrimonio, Christian Nodal reveló por fin cuándo será su boda con Belinda.

Christian Nodal suele ser muy reservado con su vida personal, pero esta vez estuvo tan dispuesto a abordar el tema que habló sobre el tipo de boda que está planeando con Belinda.

Asimismo, Christian Nodal habló sobre el primer beso que le dio a Belinda y cuántos hijos planean tener . Todo ello ocurrió en una entrevista para el programa ‘El Gordo y la Flaca’.

Durante la charla, Christian Nodal dijo que espera celebrar su boda con Belinda este mismo año , pero los festejos no pararán ahí, pues planea una segunda boda en 2022 :

Belinda es conocida por tener una vida llena de lujos, por lo que se ha presumido que su boda será uno de los eventos más grandes y exclusivos de los que se tenga memoria.

Sin embargo, Christian Nodal ha descartado esa posibilidad, afirmando que su boda con Belinda será más bien un evento íntimo , al que asistirán sus familiares y amigos más cercanos.

Christian Nodal también habló sobre los planes que tiene con Belinda para hacer crecer su familia, revelando cuántos hijos planean tener:

Tan en confianza se sintió al hablar para los micrófonos de ‘El Gordo y la Flaca’, que Christian Nodal reveló cómo le surgió el amor por Belinda :

“Estábamos juntos dándo un programa de televisión y siempre que la miraba a mí me daba pánico escénico, como cuando me subí por primera vez a un escenario; quería esconderme detrás de todos y no podía ser yo con ella. No me había pasado con ninguna mujer porque ella impone demasiado”

Christian Nodal