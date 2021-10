Christian Nodal demanda a importante disquera por incumplimiento de contrato

A través de JG Music, la empresa de su padre Jaime González, Christian Nodal demanda a importante disquera por incumplimiento de un contrato acordado en 2017.

De acuerdo con la revista TVyNovelas, la semana pasada JG Music presentó una demanda en contra de Fonovisa Records y Universal Music por no cumplir un contrato que firmaron cuatro años atrás.

La molestia del padre de Christian Nodal contra la importante disquera surgió cuando se reunieron para renovar el contrato y durante la revisión del mismo notó que varias cláusulas no se respetaron.

Aunque se trató de negociar, el intento fue en vano por lo que el papá de Christian Nodal se lanzó contra Fonovisa Records y Universal Music, a quienes hoy demanda por incumplimiento de contrato, asegura una fuente.

Christian Nodal (ESTEBAN HERNÁNEZ /CUARTOSCURO / Fotógrafo Especial)

Christian Nodal era exclusivo de Fonovisa Records y Universal Music

Desde 2017, Christian Nodal era exclusivo de Fonovisa Records y Universal Music. Tras el lanzamiento de su disco “Me dejé”, la empresa impulsó la carrera del intérprete de música regional mexicana.

Antonio Silva, director general de Universal Music y Fonovisa-DISA México y Estados Unidos, celebró que el prometido de Belinda fichará con ellos cuando éste apenas tenías 18 años pero un gran futuro en puerta.

“Cuando lo firmamos (Christian Nodal) tenía su video independiente. “Adiós Amor” tenía 60 millones de visitas (nosotros) solo lo maximizamos”, aseguró Antonio Silva en 2017.

Y aunque la relación entre el artista y la empresa era muy buena, hasta abril de este año salió a la luz la existiera de problemas, por lo que no se renovó el contrato de exclusividad .

En abril, Christian Nodal no soportó que algunos de sus fans lo atacaran por no lanzar música nueva por lo que vía redes sociales aseguró que no eras culpa sino de la disquera que “no se ponía las pilas”.

Mientras se resuelve este pleito legal, de cual no ha comentado nada Christian Nodal, así como tampoco su padre o las disqueras, el cantante sigue ofreciendo una serie de conciertos.

Sus próximas paradas incluyen a Ciudad del Carmen, Cancún, San Luis Potosí, Metepec Estado de México, Orlando Florida, entre otros.