Christian Nodal se encontró con Grupo Firme en el homenaje que hicieron a Vicente Fernández en Premios Lo Nuestro 2022, en donde culminó la riña.

Tras dicho encuentro en donde se les vio a Eduin Caz y Christian Nodal conviviendo, se habló de que ya era un hecho que pronto colaborarían.

Ahora, Christian Nodal confirmó “ya hicimos las paces” y reconoció que todo fue un error suyo, aunque aseguró que Grupo Firme sacó provecho de su actitud.

Grupo Firme en los Latin American Music Awards 2022 (Greg Doherty / Getty Images via AFP / Getty Images via AFP)

En un video en vivo de Christian Nodal, que fue compartido por la cuenta Chamonic3, el cantante reconoció que su inmadurez lo llevó a la riña con Grupo Firme.

Christian Nodal reconoció, en plática con sus seguidores, que el pleito con Grupo Firme comenzó porque él estaba muy pequeño cuando comenzó en la industria.

Compartió que aunque reconocían que “si tiene talento”, algunos grandes lo pisotearon, y a su corta edad se propuso él decidir con quién iba a colaborar.

“Me pisotearon porque me vieron como competencia, no se daban cuenta que era un niño de 17 años”.

Situación que aplicó con Grupo Firme diciendo que no quería colaborar con ellos, “yo voy a decidir con quién quiero trabajar”.

“Cuando me preguntaron, realmente yo no sabía, escuché su música y no me había gustado en ese momento, ahorita sí me gustan porque traen otro mensaje”.

Christian Nodal, cantante.