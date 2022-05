El cantante mexicano Christian Nodal continúa dando de qué hablar.

Recordemos que recientemente Christian Nodal exhibió a Belinda compartiendo algunas conversaciones con ella en WhatsApp.

El intérprete de 23 años también señaló que los papás de su ex prometida, le han quitado todo su dinero a la cantante.

Sin duda sus acciones han dividido opiniones, pues acto seguido se filtró un video en el que se le ve bebiendo de un Latin Grammy, asegurando que el galardón no significa nada para él.

Esta vez, Christian Nodal protagonizó un nuevo escándalo.

Christian Nodal le agarra el trasero a su hermana

Christian Nodal fue exhibido una vez más, esta vez se publicó un video en el que se le ve bailando banda junto a su hermana, quien llevaba puesto un vestido negro.

Durante una vuelta, el intérprete tocó el trasero de su hermana, quien de inmediato le quitó la mano e hizo un gesto de molestia.

Él le respondió con una carcajada y se retiró del lugar.

El clip dividió muchas opiniones a través de TikTok, donde fue publicado por un usuario identificado como @notichisme.

La cuenta aseguró que eso “no es normal entre hermanos” y la mayoría de los internautas apoyaron su pensamiento.

“A mí no me gustaría que mi hermano me hiciera eso”, “Yo tengo dos hermanos y nos llevamos pesado pero jamás nos andamos toqueteando”, “Eso no es correcto”, fueron algunos de los comentarios.

Sin embargo, otros comentaron que eso es totalmente normal.

“Mi hermano lo hace y yo se lo hago a él”, “Es fuerte para los que no tienen esa confianza”, “No todo es morbo en la vida”, “Yo lo hago todo el tiempo con mi hermano”, escribieron.

El video no tardó en vitalizarse en la plataforma de videos cortos, donde cuenta con medio millón de reproducciones, 15 mil ‘me gusta’, casi 1 mil comentarios y 300 compartidos.

Sin duda, tanto Christian Nodal como Belinda continúan en el ojo del huracán.

Cabe señalar que la ex prometida de Christian Nodal causó revuelo recientemente al publicar una fotografía topless, tras el escándalo que la envuelve.