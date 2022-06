Luego de que la rapera negara tener un romance con el exnovio de Belinda, pues solo le gusta su música, Christian Nodal sigue en modo tóxico; presentó a Cazzu como su novia en el cumpleaños de su hermana Amely.

De acuerdo con el programa de espectáculos Chisme No Like, Christian Nodal tiene otros datos, el intérprete de música regional mexicana está muy entusiasmado con Cazzu.

“Christian está perdidamente enamorado, parece ser que ya cambió a la Sapita. Ahora que fue el cumpleaños de su hermanita, le presentó por videollamada a su familia, a su nueva novia”, reveló la periodista Elisa Beristain.

Belinda, Christian Nodal y Cazzu. (Especial)

Así como recordó que hace poco Christian Nodal se tatuó en el rostro una telaraña en honor a Cazzu, por lo que ésta fue su primera muestra de amor por la cantante argentina.

Incluso puso en duda los sentimientos del artista y es que desde que rompió su compromiso con Belinda, ha estado saliendo con distintas mujeres.

Tras la información revelada por Elisa Beristain, fans se preguntan si Cazzu mintió al negar un romance con el intérprete de “Ya no somos ni seremos” o si él se inventó el noviazgo.

“Nodal no sabe lo qué quiere, está en una edad en la que no se conoce a sí mismo”, “Avísenle a Nodal que su novia es imaginaria”, expresaron un par de televidentes de Chisme No Like.

Hermana de Christian Nodal celebra su cumpleaños a lo grande

Mientras se descubre si es verdad que Christian Nodal y Cazzu tienen un romance, su familia se olvida de los escándalos que en los últimas días han abrazo a sus hijos. Amely organiza tremenda fiesta.

La hermana de Christian Nodal celebró un año más de vida por la que organizó una fiesta que se llevó a cabo el pasado 13 de junio.

A través de sus historias de Instagram, Amely presumió haber celebrado su cumpleaños en una lujosa cabaña la cual mandó a decorar con flores blancas y azules que eran iluminadas por velas y luces del mismo tono.

Amely Nodal, la hermana de Christian Nodal, festejó su cumpleaños (Tomada de Instagram)

La afortunada joven tuvo dos pasteles, uno en forma de panda y el otro fue la réplica de Sully, el personaje de Monsters Inc. Por supuesto, hubo mesa de dulces y cupcakes.

Cabe señalar que Christian Nodal no asistió a la fiesta por asuntos laborales; sin embargo, se le unió a la familia al día siguiente.