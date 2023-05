Casi se va a cumplir un año del pleito entre Christian Nodal y J Balvin, pero Franco Escamilla no aguantó las ganas de preguntarle cómo inició ese escandaloso desencuentro.

La tiradera de Christian Nodal a J Balvin -aunque no prendió demasiado- dio mucho de qué hablar, pues meses antes calentó el terreno Residente, pero ¿qué pasó en verdad?

Christian Nodal -de 24 años de edad- ya le reveló a Franco Escamilla porqué le contestó a J Balvin, si hubo pleito real y si ahora son amigos.

Ya casi por llegar al año, Christian Nodal anda más tranquilo y estabilizado en temas emocionales y sentimentales, por lo que ya contó qué pasó con J Balvin de 38 años de edad.

En su participación de ‘Tirando bola’ con Franco Escamilla, Christian Nodal contó que lo dicho por J Balvi le llegó en un momento en el que no estaba bien.

Pero sumado a ello, dijo que él ni conocía a J Balvin y que el cantante de reguetón llegó como si tuvieran mucha confianza,

“Pasa que es como alguien te echa carrilla de algo y no lo conoces a la persona, si yo no te conozco a ti, no voy a llegar contigo a decirte algo que te pueda sacar de pedo, qué pedo con la confianza que hay ahí”.

