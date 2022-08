Christian Nodal está en otra etapa de su vida, pero sus seguidores siguen de aferrados con Belinda. Ahora que se filtró el adelanto de una canción le agradecen a la cantante ser su inspiración.

Ni Christian Nodal de 24 años de edad y menos Belinda quieren saber nada de esta relación que emocionó a todos y luego nos dejó atónitos por las revelaciones.

Pero al parecer tendrán que cargar con ello, pues ya sea Christian Nodal o Belinda de 33 años de edad, sacan una canción, enseguida dicen que es por el romance que tuvieron.

¿Será que esta vez, la canción de infidelidad sí es para Belinda?

Te compartimos el adelanto para que saques tus propias deducciones.

Christian Nodal está creando nueva música, pues ya hasta está experimentando con otros géneros musicales, como el urbano.

Pero esta vez, una cuenta de fans del cantante en TikTok, adelantó una canción que supuestamente se llamará ‘La Despedida’ y habla de infidelidad.

Esto dice la letra de la canción filtrada de Christian Nodal.

Juan Osorio ya tiene a la protagonista de su siguiente telenovela y sería esta famosa ex conductora de TV Azteca

“Es que estoy esperando a que me digas, que también lloras a escondidas, que sí tienes corazón, que sí te marcó la despedida.

¿Pero quién me quita este dolor? Que va mucho más allá de ti, porque tu solo me fuiste infiel, pero yo me traicioné a mí”.

Christian Nodal, adelanto de 'La despedida'.