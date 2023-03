Chris Rock de 58 años, ha vuelto a poner el dedo en la llaga tras su especial de Netflix donde se burla de Jada Pinkett Smith de 51 años y Will Smith de 54 años.

Esto ha provocado una nueva oleada de declaraciones alrededor de Chris Rock, destacando la que dio a People una supuesta conocida de Jada Pinkett Smith.

Esta fuente menciona que el comediante está obsesionado con la actriz, de ahí que sea el blanco de sus burlas desde hace casi 30 años.

Sin embargo, las cosas se ha recrudecido recientemente debido a un supuesto altercado entre ellos en 2016.

Supuestamente el pleito original entre Chris Rock y Jada Pinkett Smith se dio previo a la ceremonia de los Premios Oscar 2016.

En ese año Chris Rock fue elegido como presentador de los Premios Oscar 2016; sin embargo, Jada Pinkett Smith le habría pedido que renunciara a la ceremonia.

Esto debido al movimiento “#OscarsSoWhite”, donde se criticaba que la Academia tuviera muy pocos miembros afrodescendientes entre sus filas.

Además en ese mismo año, Will Smith no llegó a los nominados a Mejor Actor por la película de La Verdad Oculta, lo cual fue una injusticia para muchos.

Jada Pinkett Smith era una de las personalidades que más respaldaron el movimiento, de ahí que le solicitara a Chris Rock no ir a la ceremonia.

El mismo Chris Rock mencionó esto durante su rutina en el especial de Netflix.

Hace años, su esposa dijo que debería renunciar a los Oscar. No debería ser el presentador porque su hombre no fue nominado por La verdad oculta. Y luego me da una f%$*.

Chris Rock