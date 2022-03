Romance entre Jada Pinkett Smith y Chris Rock habría sido el motivo del enojo de Will Smith en los Oscar 2022

En la polémica algunos apuntan que el motivo del enojo de Will Smith en los Oscar 2022 fue un romance pasado que hubo entre Jada Pinkett Smith y Chris Rock.

Ante el escándalo y para avivar aún más lo sucedido entre Will Smith y Chris Rock, ha revivido el rumor que apunta que Jada Pinkett Smith y Chris Rock habrían tenido un romance.

Por lo que este supuesto romance sería la verdadera razón por la cual Will Smith golpeó a Chris Rock durante la ceremonia de los Oscar 2022.

Y en donde la broma de Chris Rock sobre la alopecia de Jada Pinkett Smith no tendría nada que ver con que Will Smith se haya levantado de sus lugar para propinarle una cachetada.

Will Smith, jada Pinkett Smith y Chris Rock en los Oscar 2022 (Angela Weiss Robyn Beck / AP / AFP)

¿Jada Pinkett Smith y Chris Rock habrían tenido un romance?

Ante el supuesto rumor de que Jada Pinkett Smith y Chris Rock habrían tenido un romance, la pregunta ha responder ¿es verdad?

Pues resulta ser que efectivamente sí existe un rumor en el cual se dice que Jada Pinkett Smith y Chris Rock habrían tenido un romance durante 2005.

Esto luego de que ambos actores trabajaron juntos el doblaje de la cinta animada ‘Madagascar’.

En donde se dice que según Jada Pinkett Smith y Chris Rock se hicieron amigos íntimos.

En una relación que duró varios años, ya que ambos siguieron prestando su voz en dos secuelas más de esta película animada.

Chris Rock fue golpeado por Will Smith (Chris Pizzello / Chris Pizzello/Invision/AP)

Y por lo que se rumoraba que la infidelidad se dio durante la promoción de la película, y es que su química habría traspasado la pantalla, según revelaron allegados.

No obstante, pese a estos rumores ni Jada Pinkett Smith, ni Chris Rock confirmaron o desmintieron el rumor de su supuesto romance.

Pese a esto hay quienes dicen que este supuesto romance entre Jada Pinkett Smith y Chris Rock no fue más que un rumor.

Y si de ser cierto, Will Smith no tendría porqué enojarse, ya que es bien sabido que el actor mantiene una relación abierta con Jada Pinkett Smith.

Jada Pinkett Smith (FRAZER HARRISON / Getty Images via AFP)

¿Por qué Will Smith golpeó a Chris Rock en los Oscar 2022?

Will Smith golpeó a Chris Rock en los Oscar 2022, la razón hasta ahora y la que todos los televidentes y presentes vieron, fue la broma del comediante sobre la alopecia de Jada Pinkett Smith.

Además, también se dice que Will Smith y Chris Rock mantienen una enemistad desde hace varios años.

Debido a que esta no es la primera vez que Chris Rock se burla de Jada Pinkett Smith, pues en el Oscar 2016, el comediante hizo varias bromas durante su presentación.

En donde Chris Rock se burló del sabotaje convocado por Jada Pinkett Smith, esto en el marco de las nulas nominaciones a gente de color.

Asimismo, también en esa ocasión se burló de Will Smith, luego de que Chris Rock arremetió contra el actor diciendo que no era justo que tras haber actuado bien no fuera nominado.

Aunque lo que derramó la gota del vaso fue que dijo que también no era justo que Will Smith hubiera cobrado 20 mil dólares por ‘Wild Wild West’.

Y de ahí que desde entonces Will Smith y Jada Pinkett Smith no soporten a Chris Rock y sus bromas.