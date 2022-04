Una nueva fuerte confesión sale a la luz, en donde Jada Pinkett revela que nunca quiso casarse con Will Smith.

Parece que los escándalos no paran para la pareja de Hollywood, desde que Will Smith protagonizó una bochornosa cachetada a Chris Rock en la ceremonia de los Oscar 2022.

Jada Pinkett lo llamó como una exagerada reacción de Will Smith y ella no pidió que la protegiera.

Jada Pinkett Smith y Will Smith son una pareja inquebrantable pese a que hubiera exagerado

La declaración de Jada Pinkett Smith sobre Will Smith desata reacciones misóginas

Jada Pinkett dice que Will Smith exageró: “Nunca pedí su protección”

Ahora para sumarle más a la polémica sobre cómo ha sido la relación entre Jada Pinkett y Will Smith, en redes sociales circula un video muy revelador.

Es la propia actriz Jada Pinkett quien dice que nunca quiso casarse con su hoy esposo el actor Will Smith, pero lo hizo por una poderosa razón.

En un video de 2018, que ha resurgido en medio de la controversia, Jada Pinkett nunca quiso casarse con Will Smith, pero al final lo hizo, así lo reveló la actriz.

Dicho video se trata de una conversación salida de un episodio de su programa de Facebook “Red Table Talk”, el cual fue publicado el pasado 22 de octubre de 2018.

En donde Jada Pinkett confiesa esto, mientras la intérprete estaba sentada junto a Will Smith, su hija Willow y su madre Adrienne Banfield-Jones.

“Estaba bajo mucha presión, siendo una joven actriz y estando embarazada, no sabía qué hacer pero lo único que sabía era que nunca quería estar casada”.

Ante esto Jada Pinkett recuerda que su madre, Adrienne Banfield-Norris, también conocida como “Gammy”, de 68 años, la obligó a que ella y a Will Smith se casaran.

“Realmente no quería casarme. Solo nos casamos porque Gammy estaba llorando. Era casi como si Gammy dijera: Tienes que casarte, así que hablemos de la boda”.

Luego de que Jada Pinkett apuntó que se casó con Will Smith porque su madre la obligó, en el recuerdo de las confesiones se dijo que el día de su boda fue “horrible”.

Ante esto, Adrienne Banfield-Norris, madre de Jada Pinkett dijo que realmente quería una la boda entre su hija y Will Smith.

“Recuerdo querer que tú y Will se casaran, pero no recuerdo tu rechazo a la idea del matrimonio.Recuerdo el rechazo a la idea de una fiesta pero no de un matrimonio”.

