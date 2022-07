Luego de que Chiquis Rivera asegurara que no acudía la homenaje de su mamá en Premios Juventud por compromisos de trabajo, la cantante habría mentido, pues se fue cenar.

Grupo Firme y Banda MS le hicieron una homenaje a Jenni Rivera y sus hijos estuvieron presentes, menos Chiquis Rivera.

Se especuló que los hermanos tenían problemas y por eso Chiquis Rivera no iba estar presente.

La cantante publicó un video en su Instagram, donde aseguró que estaba mejor que nunca con sus hermanos y no iba estar en el homenaje, porque tenía un compromiso de trabajo.

También compartió una fotografía de sus hermanos antes de la alfombra roja de Premios Juventud: “Hermana orgullosa. Se ven muy bien. Están hermosos”.

Durante el evento de Premios Juventud, Chiquis Rivera se habría ido a cenar en lugar de los compromisos que decía tener.

La cantante realizó un en vivo en sus redes sociales y presumió su comida, por lo que en el programa ‘Chisme No Like’ la criticaron por irse a degustar un corte de carne, en lugar de estar presente en el homenaje a su mamá.

Otra versión indica que Chiquis Rivera no pudo asistir a Premios Juventud, debido a que la televisora que realizan el evento, Univisión, la tiene vetada.

Hasta el momento la hija de Jenni Rivera no ha dado declaraciones sobre el homenaje de su mamá y la razón por la que realmente no pudo acudir.

View this post on Instagram

Antes de la muerte de la ‘Diva de la banda’, se especuló que se había distanciado de su hija mayor porque había tenido una relación con su entonces esposo Esteban Loaiza.

El triángulo amoroso habría provocado que Jenni Rivera no hablara con su hija y muriera sin arreglar la situación.

Según Chiquis Rivera, su mamá le envió un correo donde le dijo todo lo que sospechaba, pero ella niega rotundamente que haya tenido una relación con el marido de Jenni Rivera.

La cantante cuenta que su mamá cambió las chapas de su casa para que no entrara y también la bloqueó de redes sociales, para no tener contacto con ella.

Chiquis Rivera dice que tenía pruebas de su inocencia, pero Jenni Rivera se negaba hablar con ella a pesar de la intervención de su tío Juan Rivera.

“Yo sé que mi mamá sabía que no era cierto, porque yo conozco el carácter de mi mamá (...) Ella me cantó me cantó una canción en su último concierto en Monterrey, Paloma negra, que para mí fue su forma de decirme te amo, perdóname, es como yo lo sentí (...) Yo sé que me iba a buscar”

Chiquis Rivera