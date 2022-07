Niurka y Juan Vidal retomaron su relación luego de ‘La Casa de los Famosos’ y han dado mucho de qué hablar, pero ahora revelaron que Gustavo Adolfo Infante no le cae bien al actor y la vedette lo llamó enemigo.

El programa ‘De Primera Mano’ le ha dado gran difusión al caso de Cynthia Klitbo y Juan Vidal, pues el dominicano agredió verbalmente a la actriz y le debe 4 mil dólares.

Además, al actriz ha manifestado que es amiga del conductor Gustavo Adolfo Infante, quien le ha dado espacio para que hable de la complicada relación que tuvo con Juan Vidal.

Niurka y Juan Vidal comenzaron un romance en el reality ‘La Casa de los Famosos’ y tras la salida del actor, acudió a la casa de la vedette para demostrar que siguen juntos y más felices que nunca.

Niurka, Juan Vidal (Especial)

La cubana aseguró que nunca se habían distanciado, pero les tocó mentir por la denuncia que enfrenta Juan Vidal.

“Lo tuvimos que mantenernos un poquito herméticos por todo lo que estaba viviendo Juan, por todas esas reacciones que provoca, ardidés, molestia (...) Juan es una persona que siempre ha mantenido su imagen intocable” Niurka

Niurka asegura que Juan Vidal estuvo incomunicado por el ‘escándalo’ con Cynthia Klitbo: “Estaba sufriendo lo que hizo Cynthia, a mí me tocó sumarme y hacer equipo con ellos”.

A Juan Vidal no le cae bien Gustavo Adolfo Infante y Niurka lo llama enemigo

El conductor de Imagen Tv mencionó al inicio de su programa, que Niurka le había dicho que no le caía bien a Juan Vidal, pues él apoyaban a Cynthia Klitbo.

Gustavo Adolfo Infante invitó a la cubana a que estuviera en su programa acompañada de Juan Vidal y ella le dijo que se iba a quedar con las ganas.

“Ese ‘gustico’ no te lo voy a poder dar corazón, nosotros ahora con eso de que tú eres compadre de la Klitbo, estamos en bandos diferentes, te toca ser mi enemigo” Niurka

También reveló que el conductor no le caía bien a Juan Vidal: “A mi hombre no le gustas, a mi hombre no el caes bien, mi hombre sabe muy bien tu posición y me toca defenderlo”.

Niurka, Julian Gil (Instagram/@niurka.oficial)

El comunicador expresó que no pasaba nada y que esperaba poder hablar con Niurka cuando tuviera otra relación.

Hasta el momento se desconoce cómo va el proceso legal en contra de Juan Vidal, ya que Cynthia Klitbo no ha dado detalles para no entorpecer el caso.

Por otro lado, la actriz no ha respondido a las provocaciones de Niurka, pues ella se considera una primera actriz y no quiere manchar su trayectoria.

Niurka y Juan Vidal aseguran que están en la mejor etapa de su breve noviazgo y se enfrentaran contra quienes acusen al actor.