Sergio Mayer reta a Gustavo Adolfo Infante a renunciar a los medios y denunciarlo

Sergio Mayer se presentó en la FGR para conocer las denuncias presentadas en su contra por presunto tráfico de influencias, relacionadas con el caso de Héctor Parra.

Al salir, Sergio Mayer se lanzó contra el periodista Gustavo Adolfo Infante, a quien retó a denunciarlo, como lo hicieron Daniela Parra y el ex abogado de Alexa Parra.

Pero las cosas no se quedaron ahí, Sergio Mayer también exhortó a Gustavo Adolfo Infante a renunciar a los medios si no se atreve a denunciarlo por tráfico de influencias.

Tras dejar las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), Sergio Mayer arremetió contra los abogados que lo demandaron:

En declaraciones a reporteros, Sergio Mayer dijo que esperaba encontrarse con tres denuncias, incluyendo la que le pidió a Gustavo Adolfo Infante interponer en su contra:

Sergio Mayer señaló que le puso ese reto a Gustavo Adolfo Infante por los señalamientos que el periodista ha hecho en su contra y para exhibir su cobardía.

“Quiero demostrar que ese conductor es un cobarde y que no se ha presentado a denunciar, porque él me ha hecho acusaciones directas y me ha dicho que soy un corrupto y ha dicho que he manipulado la información, entonces falta una”

Sergio Mayer