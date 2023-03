César N, la última víctima que Antonio Berumen habría tenido, señala haber sido revictimizado por el juez, a quien acusa de solo preguntarle “por qué no se fue” del sitio donde fue abusado.

César N, se mostró frustrado y molestó porque el juez no vinculó a proceso a Antonio Berumen -de quien se desconoce la edad-, pues señala que en todo momento los cuestionamientos fueron a él, la víctima.

Asimismo, la abogada de César N, señaló que ni porque Antonio Berumen “se situó” en el lugar donde las pruebas lo señalaban, el juez determinó vinculación a proceso.

Ahora, César N de 22 años de edad, junto con su equipo legal, aseguraron que presentarían las pruebas que tenían guardadas, para apelar la decisión que el juez tomó sobre Antonio Berumen.

César N, víctima de Antonio Berumen, acusa al juez de haberlo revictimizado

César N, la víctima de abuso de Antonio Berumen, se presentó en la fiscalía ayer 21 de marzo, sin embargo, acusa al juez de haberlo revictimizado.

Al parecer, al juez se le olvidó que a la víctima no se le cuestiona y que al acusado es a quien se le debe preguntar para determinar su vinculación a proceso.

Pues esto es lo que César N, asegura que no pasó y muy al contrario, el juez lo revictimizó preguntándole “por qué no me fui del lugar -donde sucedió al abuso-”.

“Me siento revictimizado después de estar tres horas sentado tratando de explicar porqué no actué yo, en lugar de que le cuestionaran a él por qué él hizo lo que hizo viéndome (...) me parece increíble, ofensivo, burlesco, estúpido, patético”. César N, víctima de Antonio Berumen.

Y su abogado, Mauricio Haber, confirmó la revictimización de César N.

“Hay una revictimización de César, se hizo hincapié en muchos puntos de por qué no hizo las cosas, por qué no huyó, por qué no se fue, por qué no escapó de este abuso”. Mauricio Haber, abogado de Antonio Berumen.

Por otra parte, su abogada Diana Murrieta, compartió que ellos creían que la prueba suficiente para el juez sería que Antonio Berumen confirmara que estaba en el sitio donde César N fue abusado.

“Era solo situar en modo, tiempo, lugar, que esto podía haber pasado y Antonio mismo se situó, él solito dijo que sí estaba ahí. Creíamos que eso era suficiente y cualquier abogado medianamente capaz te diría que pudo haber sido posible”. Diana Murrieta, abogada de César N.

Equipo legal de César N, apelará con más pruebas para que Antonio Berumen sea vinculado a proceso

“Vamos a hacer justicia, yo no me voy a detener”, fue lo que César N, la víctima de Antonio Berumen, dijo con respaldo de sus abogados, quienes buscarán apelar la decisión del juez.

El equipo legal de la víctima dijo que tienen hasta este viernes 24 de marzo para apelar la decisión del juez que revictimizó a César N.

Ante ello, la abogada Diana Murrieta apuntó que presentarán el resto de las pruebas que tenían guardadas para que así se vincule a proceso a Antonio Berumen.

“Vamos a meter más datos de prueba que habíamos reservado para una etapa complementaria, que para nosotros iban a ser posteriores. En esta etapa no era necesario un estándar tan alto”. Diana Murrieta, abogada de César N.

