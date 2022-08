¿César Bono murió? El actor tiene que salir a desmentirlo y aseguró que se encuentra perfectamente bien luego de que en el mes de marzo tuvo que ser hospitalizado de emergencia.

A través de las redes sociales se difundió la noticia de que César Bono de 71 años había muerto, en medio de la controversia el actor habló sobre su estado de salud y confirmó que tendrá que ser operado nuevamente.

César Bono destacó que no entiende de donde surgió estas versiones pues se encuentra bien, recuperándose luego de que se le perforó el duodeno.

César Bono (Agencia México)

César Bono desmiente rumores de su muerte

Durante la mañana de este martes 23 de agosto comenzaron a surgir algunas versiones que señalaban que César Bono había muerto.

La noticia corrió como pólvora generando gran preocupación entre sus seguidores quienes recordaron que en marzo pasado César Bono había permanecido varios días en terapia intensiva.

En medio de rumores y hasta condolencias por la supuesta muerte de César Bono, fue el propio actor quien habló sobre su estado de salud y señaló que se encontraba bien.

En entrevista con Javier Poza César Bono puntualizó que se encontraba muy bien y que no entendía de donde había salido esta versión que aseguraba que había muerto.

“Fíjate que la verdad no estoy muerto, andaba de parranda. No veo ninguna justificación (para el rumor), me andaban buscando y ya me habló un amigo para decirme el chisme y no le veo ninguna justificación” César Bono

César Bono confirmó que hace más de una semana acudió al doctor porque una sonda biliar se le salió, aunque se supone que eso no podría suceder.

“Yo estuve en un hospital hace ocho o diez días porque una sonda biliar que tengo, que se supone que jamás se te va a salir (…) ve tú a saber por qué cosas de la vida se salió con todo y globo” César Bono

Durante su conversación, César Bono puntualizó que fue con su hijo para que le pusieran nuevamente la sonda, pero volvió a salir del hospital.

“Me llevó mi hijo, nos fuimos al hospital y me pusieron nuevamente la sonda, nuevamente el globo. Pero te repito, eso fue hace ocho o diez días. A lo mejor me vieron entrar al hospital y ya no me vieron salir y dijeron ‘en la madre’, pero aquí estoy” César Bono

Al ser cuestionado sobre si tenía algo que decirles a las personas que difundieron el rumor sobre su muerte, César Bono bromé con el hecho de que avisará con tiempo cuando pase.

“Que no es cierto, que voy a hacer todo lo posible para avisarles con tiempo. Sabes que se me hace curioso que me hablan para checar si si o si no, pero pues si me llevó la chingada como les voy a decir que ya me llevó la chingada” César Bono

César Bono recuerda que fue un milagro que se encuentre vivo pues en marzo pasado llegó muy mal al hospital

César Bono reconoció que las secuelas han sido muy dolorosas, pero afortunadamente se encuentra muy bien.

“Las secuelas han sido dolorosas, si tengo dolores. En el abdomen he sentido todo lo que se puede sentir fueron 9 horas de estarme moviendo. El doctor me ha dicho que es algo milagroso” César Bono

En le entrevista, César Bono recordó que en marzo pasado si ingreso muy mal por lo que los doctores le recuerdan que ha sido un milagro.

“Si llegue reventado de úlcera, intestino, peritonitis de todo” César Bono

¿César Bono podría regresar al teatro?

Durante su conversación, César Bono reveló que si lo han buscado para que pueda regresar a la obra de teatro ‘Defendiendo al Cavernícola’.

César Bono confirmó que empezarían el 11 de octubre por lo que podría ser un gran regalo por su cumpleaños.

Sin embargo todo depende de su estado de salud ya que lo volverán a operar para quitarle la sonda de manera definitiva, ya que podría entrar al quirófano entre septiembre u octubre.