Llaman “mantenido” al hijo de César Bono, Leonardo, y este responde a las críticas que ha recibido por supuestamente seguir dependiendo económicamente de su papá.

Luego de haberse sometido a una riesgosa cirugía, César Bono continúa con su proceso de recuperación. Sin embargo reveló que ya le urgía poder regresar al trabajo ya que sus hijos seguían dependiendo económicamente de él.

Estas declaraciones generaron gran polémica en los conductores de ‘Sale el Sol’, quienes de inmediato cuestionaron a los hijos de César Bono por seguir dependiendo del actor.

Leonardo Bono, hijo de César Bono (@leonpato / Instagram )

Hijo de César Bono quiere limpiar su imagen tras ser tachado de “mantenido”

Haciendo uso de su derecho de réplica, Leonardo, hijo de César Bono, habló con el programa ‘Sale el Sol’ para defenderse de las críticas que ha recibido luego de ser tachado de “mantenido”.

Visiblemente molesto Leonardo Bono aseguró que luego que se transmitiera la entrevista con su papá, recibió varias criticas en redes sociales por supuestamente depender económicamente de César Bono.

Leonardo Bono destacó que muchas personas empezaron a juzgarlo sin saber en realidad lo qué pasa en su vida y cuál es su situación laboral.

“Me di este espacio para limpiar mi nombre porque los comentarios que hubo en este programa la semana pasada. Yo recibí mensajes de odio en mis redes sociales. Gracias a Dios es la primera vez que me sucede porque la gente que me sigue y que le importa conocerme, nunca me pone cosas feas en redes sociales” Leonardo Bono

Durante su conversación, Leonardo Bono aseguró que le ha costado mucho trabajo conseguir un lugar como un actor de teatro musical.

“Eso me sorprendió mucho que pasara, y se siente bien feo porque sí me ha costado trabajo, quienes están en el medio me entienden lo difícil que es...” Leonardo Bono

Leonardo cuestionó que se haya tomado solo una parte de las declaraciones de su papá para atacar a sus hijos en lugar de resaltar que César Bono se encuentra muy bien tras pasar un momento complicado de salud.

“Y en vez de decir ‘Wow, César Bono que quiere trabajar a sus 75 años’, que no tiene esa edad... Se acaba de salvar de una operación de vida o muerte, ah no, eso no importa, mencionó algo de mantener, humillemos a este par de niños, bueno de adultos” Leonardo Bono

El hijo de César Bono destacó que las declaraciones que hizo su papá fueron una broma, pero todo el mundo las tomó como si fueran verdad.

Leonardo Bono aseguró que ha trabajado mucho para poder conseguir un lugar como actor para que ahora se diga que sigue dependiendo económicamente de su papá César Bono.

“Yo podría quedarme callado, pero me ha costado un friego, he luchado un friego, no sé si más o menos que otros y si más por ser hijo de... no sé, me ha costado un friego y de lo que se habla de mí en un programa tan importante, es de algo que ni saben porque no se molestan en conocerme” Leonardo Bono

Al ser cuestionado sobre si habría tenido una conversación con César Bono, Leonardo destacó que es un tema privado.

“Mis conversaciones con mi papá, son con mi papá y es privado, lo que sí es público es mi trabajo y la verdad es que creo que todo se desvirtuó, si hay alguien a quien ama César Bono es a sus hijos, entonces si tú amas a Cesar Bono no le eches tierra a sus hijos” Leonardo Bono

Antes de finalizar su entrevista, Leonardo Bono aseguró que se vienen grandes proyectos para él, tanto en el teatro, como una serie, además de que sigue trabajando en su música.

¿Qué fue lo que dijo César Bono?

Durante su conversación con el programa ‘Sale el Sol’, César Bono se mostró muy feliz luego de que pasó por una riesgosa cirugía.

Aunque seguía en su proceso de recuperación, César Bono señaló que ya le urgía volver a trabajar ya que sus hijos todavía dependían económicamente de él.

“Tuve cuatro hijos. Las hijas están casadas y las mantiene sus maridos, mis yernos, pero los hijos hombres no están casados y todavía dependen económicamente de mí. Y la mamá de los hijos hombres también depende de mí” César Bono

César Bono tiene cuatro hijos: Leonardo Patricio Bono, César Patricio Bono, María del Sol Bono, María Rosa Bono.