La modelo y playmate Celia Lora no tiene “filtros” a la hora de hablar de sus experiencias y relaciones sentimentales. En varias entrevista ha contado sobre su vida como hija de un músico de rock, su estancia en la cárcel, su paso por las revistas para caballeros y ahora confesó que anduvo con hombre casado.

Celia Lora acudió al programa “Montse & Joe” y reveló detalles íntimos de sus noviazgos, pero lo destacó es que la también empresaria se relacionó con un hombre casado y una mujer.

Celia Lora (@celi_lora)

Durante la plática surgió el tema del largo matrimonio de Alex y Chela Lora, padres de Celia Lora. Ella contó que los músicos están juntos desde que eran adolescentes, su padre tenía 18 y su madre 14.

Este programa es conducido por Montserrat Oliver y Yolanda Andrade, durante la entrevista cuestionaron a Celia Lora sobre cuántas parejas había tenido en su vida, ella aseguró que cuatro y una fue con una mujer.

También le preguntaron si había tenido alguna relación con un hombre casado y ella dijo que sí. Asegura que no tuvo problemas con la pareja del sujeto, cree que la mujer no se percató de la infidelidad, pero aseguró que es imposible no darse cuenta de una relación extramarital.

Celia Lora tuvo con noviazgo con una mujer

Al contar que ha tenido cuatro relaciones importantes en su vida, salió a la luz que una de estas fue con una mujer. Celia Lora afirmó que Montserrat Oliver la llegó a conocer, pero no mencionaron el nombre.

Yolanda bromeó diciendo que seguramente la involucrada se había quedado “picada” tras terminar el noviazgo y Celia Lora contestó que se suscribiera a su OnlyFans.

“Pues ni modo, que se suscriba a OnlyFans” Celia Lora

Celia lora en el programa "Montse & Joy" (Instagram/@celi:lora)

También habló sobre su trabajo en redes sociales, ya que comparte fotografías sensuales en Instagram y cuenta con contenido en OnlyFans . Cree que esta plataforma brinda empoderamiento a las mujeres y añadió que no es fácil salir con poca ropa en redes sociales, pero seguirá compartiendo su contenido para complacer a sus fans.

Celia Lora ha sido portada de la revista Playboy, ha colaborado en plataformas como “Miss” y en 2019 estrenó un video para adultos junto Apolonia Lapiedra. Actualmente cuenta con más de 10 millones de seguidores en Instagram.