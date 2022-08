La intérprete argentina Cazzu, quien sale con Christian Nodal actualmente, confesó que le gustaría tener una cita romántica con el reguetonero colombiano Maluma.

Fue durante una entrevista para la cadena ‘Telefé’, donde Cazzu de 28 años, compartió lo dicho, sin embargo, todo surgió, después de que ella confesara que tuvo una cita con el cantante Bad Bunny, en su momento.

“Tuve una cita con Bad Bunny, por ejemplo, pero no salió mal. Salió bastante bien”, contó.

Pese a ello, explicó que eso ocurrió hace mucho tiempo y ya no le interesaría volver a salir con él, pues ya no queda química entre ellos.

Cazzu / Bad Bunny (Especial)

“Él era el otro Bad Bunny. Hoy ya ni me acuerdo ni de su voz. Éramos bastante más chicos, no era el Bad Buny de ahora. No sé si nos acordamos de nosotros”. detalló la cantante.

Cazzu también compartió cómo fue esa efímera salida con Bad Bunny

Tras sus declaraciones, fue cuestionada sobre la posibilidad de salir con Maluma y ella pareció olvidarse de Christian Nodal por unos minutos.

¿Qué fue lo que dijo Cazzu de Maluma? ¿Le sería infiel a Christian Nodal?

Cazzu confesó que, aunque no le gustaría volver a salir en plan romántico con Bad Bunny, con Maluma sí lo haría.

Sus declaraciones fueron polémicas debido a su romance con el cantautor mexicano Christian Nodal, que, cabe señalar, ya ha sido bastante controversial, debido a que comenzó su relación poco tiempo después de terminar su compromiso con la actriz y cantante Belinda, ruptura que dio mucho de qué hablar.

Por otro lado, Cazzu dijo dudar que Maluma aceptara salir con ella:

“Con Maluma sí tendría una cita pero no sé si él quiera tener una cita conmigo”, precisó.

“Me acuerdo que saltamos la reja de un parque porque él quería entrar, pero estaba cerrado y no entendió por qué los parques se cierran en Argentina. Nos sacó un guardia, tuvimos que correr de hecho”, relató la cantante.

Pese a ello, actualmente Cazzu y Christian Nodal parecen estar más enamorados que nunca y continuamente se dejan ver juntos en shows y eventos de trabajo.